Lágrimas del Zaragoza CFF en la Ciudad Deportiva del Córdoba tras caer por 1-0 ante el conjunto local y no poder mantener la categoría. El equipo aragonés desciende a la Segunda RFEF, la nueva categoría del fútbol femenino creada a continuación de la Primera RFEF, en el partido por la permanencia que ha tenido que disputar tras acabar novena en el Grupo Norte de la Liga Reto Iberdrola. El conjunto de Samuel Luna lo intentó hasta el final, incluso gozó de superioridad numérica la última media hora, pero valió el gol de Encarni en la recta final de la primera parte.

El Zaragoza CFF no podía especular, pues solo le valía la victoria para lograr su objetivo. Así que buscó el control del balón para ir acumulando llegadas a la portería contraria, con las locales saliendo a la contra. Incluso tuvo una doble ocasión en el minuto 20, con un buen disparo de Neima primero y otro de Teresa Rey después tras el rechace. Sin embargo, el Córdoba fue estirándose poco a poco y creando cada vez más peligro. En el minuto 34 María Avilés estrelló su remate en el larguero en la acción más peligrosa hasta ese momento.

No tardaron las andaluzas en adelantarse, al marcar Encarni tras un buen pase de cuchara de Paula. Era el minuto 38 y el Zaragoza no se rindió, buscando el empate antes del descanso, pero sus ocasiones no llegaron a buen puerto. Lo siguió intentando el equipo de Samuel Luna, pero con la misma fortuna que hasta entonces. En el minuto 59 Ocón vio la segunda amarilla por obstaculizar el saque de una falta y el Córdoba se quedó con diez jugadoras, lo que acentuó el dominio aragonés. El Zaragoza CFF continuó acumulando llegadas y ocasiones.

Sin embargo, todas ellas acababan o lejos de la portería, o en las manos de Gordillo. El paso de los minutos incrementó la necesidad de las aragonesas, lo que también hizo aparecer algunos errores. Pero el Zaragoza lo intentó hasta el final. Naima estrelló en el larguero un libre directo en el minuto 89 y siguió colgando balones hasta que la colegiada pitó el final, dejando imágenes de desolación entre las jugadoras aragonesas.