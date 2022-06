El Zaragoza CFF finalmente no pudo hacerlo. El tanto de Encarni en el minuto 38 fue suficiente para que el Córdoba se librara del descenso a Tercera División, que atrapó al equipo aragonés. Su presidente, Rubén Alcaine, todavía no se ha recuperado del varapalo. "No es nuestro sitio, se va a hacer todo lo posible por intentar ascender", afirma. El propio Alcaine insiste en que no se puede tomar todavía una decisión, cree que es muy pronto y están en terreno desconocido. "Es precipitado tomar decisiones, es una categoría nueva, tenemos que analizar hacia dónde vamos y ver qué recursos tenemos, ya que en función de esto podremos aspirar a una cosa u otra", subraya.

El partido del martes vino a raíz de un nuevo cambio estructural de las divisiones en el fútbol femenino. Hasta este año, Reto Iberdrola era la Segunda División, donde 32 equipos competían en dos grupos. Para la próxima temporada se ha decidido unificar la categoría en 16 equipos, pasando a llamarse 1ª División RFEF. El Zaragoza CFF se encontraba en la Segunda División en el Grupo Norte en 9ª posición, con 43 puntos. Los clasificados entre los puestos 6 al 11 de cada grupo han disputado la llamada Fase de Permanencia, en la que el Zaragoza CFF ha caído. Cuando Sánchez Gómez pitó el final, llegó la desolación para las aragonesas que no se lo podían creer. "Fue muy duro, sabíamos que tenían el factor campo, pero íbamos con toda la ilusión. Fue desesperante, era la sensación de que podríamos estar jugando hasta las 12 y seguiríamos sin meter gol", explicó el presidente. Alcaine también subraya la impotencia de las jugadoras, que sintieron con el pasar de los minutos cómo se marchaba la permanencia. "Te da un golpe de realidad. Estás en Tercera División, era un escenario posible, aunque no en el que nos queríamos encontrar. Creíamos que teníamos más porcentaje de quedarnos que de descender de la categoría. Es cierto que el gol del empate nos habría permitido jugar 30 minutos más y habría sido distinto" explica el entrenador aragonés. El presidente siente lastima por haber perdido la categoría y entiende que cada temporada es un mundo. "Veníamos con buena dinámica y de remontar al Barcelona B un 2-1 en un par de minutos. Es una sensación muy desagradable, encima en un partido tan decisivo", apuntó el presidente, que ya piensa en cómo gestionar la temporada que viene. No obstante, el club quiere recuperarse de este golpe, ascender y ser un reflejo para las más de 200 niñas que forman la cantera. "Son un espejo para todas aquellas chicas que quieren ser futbolistas, queremos que ellas vean hasta dónde pueden llegar con un equipo aragonés", concluyó.