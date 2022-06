Tras el empate en casa el pasado sábado frente a Cartagena, el Fútbol Emotion se juega la permanencia frente al Palma Fusal. tienen un choque vital por la permanencia. La victoria del equipo mallorquín lo podría colocar en una 2ª posición. Por otro lado, el Betis, tras su empate contra Osasuna, amenaza a tan solo un punto al equipo aragonés. Mañana, la victoria de los de Jorge Palos significaría la permanencia para el Fútbol Emotion.

Carlos Retamar, jugador del Fútbol Emotion, opina que podrían haber cerrado antes la temporada. "Dadas las circunstancias creo que podríamos haber evitado esto antes. Vamos a una pista difícil como es Son Moix, pero no hay que mirar para otro lado", declaró. Igualmente, Iván Bernad, capitán del equipo, cree que podrían haberse ahorrado el sufrimiento de la última jornada. "Ha sido una temporada muy larga, al principio nos daban por muertos, luego sacamos muchos puntos y parecía que nos íbamos a salvar antes. Al final, nos la jugamos en la última jornada", resumió el capitán.

No obstante, el club zaragozano sigue dependiendo de sí mismo para lograr la gesta, aunque no contará con los más de 1.500 aficionados que acudieron al Siglo XXI en la jornada anterior. "Hemos tenido mala suerte, no puedes ir en bus o en coche, es más complicado organizarlo. Sabemos que hay gente que se va a desplazar y los que no pueden viajar, sabemos que nos apoyarán a distancia", subrayó el capitán.

Desgraciadamente para los aragoneses, el equipo no llega en su mejor dinámica en cuanto a resultados se refiere. Tan solo 1 punto en las últimas 4 jornadas con 14 goles anotados y 21 en contra. Retamar subrayó que: "Es un deporte en el que pueden pasar muchas cosas en poco tiempo. Por juego y por ocasiones hemos merecido más, la presión ahí está, a veces parece que la portería se hace más pequeña".

Retamar cree que estos partidos no necesitan motivación, desde los más veteranos hasta los más nuevos saben la importancia del choque. No obstante, el futbolista considera importante darles a los más jóvenes su punto de vista desde la experiencia. "Hemos vivido choques similares a estos, aunque cada partido es un mundo. Queremos que conozcan la importancia y el lujo que es poder jugar esta clase de encuentros", remarcó. Igualmente, cree que estos partidos los gana el equipo que más claras tiene la faceta del juego y se encuentra mejor psicológicamente. "Necesitamos tener cabeza fría, son partidos de mucha tensión y muchos nervios, si estás bien psicológicamente tienes mucho ganado", apuntó. Por su lado, Bernad considera que las imprecisiones y la falta de contundencia vinieron dadas por la presión de estas últimas jornadas. "Quizá sí que nos falte contundencia. Los rivales saben aprovechar cada ocasión, no tanto porque hubiera una gran diferencia de calidad o técnica, sino por el factor mental. Cuando tienes tú la presión las cosas no salen con la fluidez que tú quieres", expresó el capitán.

Fútbol Emotion y La Palma se conocen bien. El 13 de febrero se enfrentaron en el Siglo XXI, en un partido que ganó La Palma con un ajustado 0-1. Ahora los de Jorge Palos necesitan el triunfo y los errores no están permitidos. Retamar destaca la importancia de la permanencia para Zaragoza y sus aficionados. "Es importante para la ciudad y para los chicos que sueñan con jugar en Primera División de fútbol sala. Los zaragozanos tienen derecho a seguir disfrutando de la mejor liga del mundo". A nivel de club también considera de suma importancia mantenerse en Primera. "Apoyos de patrocinadores, derechos televisivos… evidentemente en el tema económico, está claro que el club necesita la permanencia", detalló. Bernad, continúa en la misma línea y opina que una de las ciudades más grandes de España tiene que aspirar a estar en la máxima categoría en todas las disciplinas. "Zaragoza es una gran ciudad, debemos estar bien representados en todos los deportes, llevamos muchos años seguidos en Primera, ojalá no tengamos que ascender el año que viene", concluyó.