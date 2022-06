Descenso del Fútbol Emotion: sangre en el alma

El Fútbol Emotion se va. Tras trece años consecutivos en lo más alto del fútbol sala nacional, el equipo zaragozano jugará en Segunda la próxima campaña. El vuelo de vuelta desde Palma fue un funeral. Silencio, caras largas, miradas perdidas, lágrimas y un dolor intenso en el alma como consecuencia de un descenso que hace apenas unas semanas parecía solo una posibilidad remota pero que ha acabado siendo una dura realidad. Un solo punto en las cinco últimas jornadas han abocado al Fútbol Emotion a un abismo de incertidumbre tras una temporada difícil que empezó mal y ha acabado peor. «Estamos tocados, aún tratando de asimilarlo. Es una gran pena, pero estamos rodeados de gente con mucho corazón que hace este momento algo más llevadero», indica José Ramón Moreno, presidente del Sala 10.

"Todo el mundo nos daba por salvados, es verdad, y eso nos ha lastrado mucho porque ha habido un exceso de confianza y cuando hemos querido reaccionar ya era tarde y el calendario se había complicado", asegura Moreno

El mal inicio ha sido determinante. El equipo apenas sumaba cinco puntos cuando se produjo el relevo en el banquillo. La llegada de Jorge Palos ejerció de revulsivo y el Fútbol Emotion reaccionó hasta el punto de que la permanencia parecía asegurada, un error, que Moreno considera fatal. «Todo el mundo nos daba por salvados, es verdad, y eso nos ha lastrado mucho porque ha habido un exceso de confianza y cuando hemos querido reaccionar ya era tarde y el calendario se había complicado muchísimo. Aun así, hemos dado la cara ante grandes rivales, tocamos el cielo en el Palau y soñamos, pero aquella primera vuelta tan convulsa en todos los sentidos y ese exceso de confianza posterior nos han matado», afirma el presidente.

Impacto económico

El impacto de la caída es considerable, sobre todo, en el aspecto económico. Parte de la cuantía de las subvenciones recibidas de las instituciones difieren sustancialmente en función de la categoría del equipo. Así, la ayuda procedente del Gobierno de Aragón el pasado año al Fútbol Emotion superó los 163.000 euros, mientras que el Full Energía, en Segunda, recibió 17.000. La diferencia se debe al criterio establecido para la asignación de una subvención en función de si al menos un 70% de la plantilla de un club de máximo nivel está asegurada con la mitad del sueldo mínimo interprofesional. Es el caso del Fútbol Emotion, que, previsiblemente, mantendrá esta condición la próxima campaña y, por tanto, similar ayuda. Pero donde el club acusará el descenso será en la subvención procedente del ayuntamiento, que, al estar supeditada a la categoría, pasará de los 105.000 euros actuales a 12.000. La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), por su parte, concede a ambos clubs una cantidad similar que oscila en torno a los 16.000 euros. «La situación económica era complicada y eso ha repercutido en malos resultados en la pista, pero ahora será un drama», reconoce el dirigente aragonés, que señala también a la pandemia como un factor esencial. «Nos ha hecho mucho daño, como a otros clubs aragonés a los que también les ha ido mal esta temporada», apunta el dirigente.

Ahora toca mirar hacia delante y hablar de futuro, aunque Moreno aún no tiene claro si seguirá encabezando un proyecto cuya continuidad, eso sí, está garantizada. «El proyecto goza de mucha estabilidad. Son muchos años y una muy buena base con mucha gente que sigue creyendo en nosotros. Hablo de patrocinadores, instituciones o afición, y eso permite cierto optimismo. El proyecto no corre peligro, pero aún no tengo claro si conmigo o sin mí. No lo tengo decidido todavía».