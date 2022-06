Marta Cardona anunció ayer a través de un comunicado en sus redes sociales su despedida del Real Madrid, club en el que ha militado las dos últimas temporadas. La delantera aragonesa, de 27 años, indicó en su escrito que le hubiera gustado despedirse «en el campo», con todos los aficionados. «Ha sido una etapa de dos años, donde el primero fue ilusionante en todos los sentidos tanto a nivel deportivo como personal. Este año, en cambio, me ha tocado vivir la parte más dura del fútbol y del deporte en general», argumentó.

«Las lesiones me han mantenido apartada de los terrenos de juego, donde soy feliz; no ha sido el año que esperaba y que esperabais de mí, pero me voy con la cabeza alta de saber que hice todo lo que tenía en mis manos para recuperarme y volver a jugar», apuntó Cardona.

Asimismo, agradeció al club blanco y a la directiva haber confiado en ella «en este proyecto que empezó de cero», y a sus compañeras y cuerpo técnico de ambos años. «Lo más importante es que he conocido a grandes personas que me llevo para siempre», dijo. Agregó en su agradecimiento a la afición por hacerla «sentir tan querida» desde su llegada desde la Real Sociedad.

Cardona, seis veces internacional, fue clave para que en su primera temporada en el Madrid el conjunto que dirigía David Aznar acabara en la segunda plaza liguera y obtuviera el billete para la Liga de Campeones. En cambio, los problemas físicos le han impedido esta campaña participar tanto con Aznar como con Alberto Toril. En la Primera Iberdrola tan solo ha jugado siete encuentros, 276 minutos, y ha hecho un tanto. Su marcha se añade a la de la sueca Kosovare Asllani.