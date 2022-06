Tenemos un problema

La temporada ha finalizado en prácticamente todas las disciplinas y categorías. Desgraciadamente para el deporte aragonés, gran parte de los clubs que habitaban las altas divisiones del deporte nacional han dicho adiós con dolorosos descensos. La temporada no ha sido buena, contando con caídas de categoría en baloncesto, fútbol sala, fútbol once, además de la mediocre temporada de Real Zaragoza y SD Huesca quedando 10º y 13º respectivamente.

El Fútbol Emotion Zaragoza descendió a la Segunda División de fútbol sala tras perder el pasado fin de semana ante Palma Futsal por 3-2. Su perseguidor, el Betis, tuvo un partido más asequible jugando contra Manzanares y logró la permanencia en la categoría de oro. La entidad aragonesa intentará regresar a la élite tras 13 temporadas en la máxima división. No obstante, no será sencillo ya que la Segunda División está cada vez más igualada.

Por otro lado, el Zaragoza CFF descendió a Segunda División RFEF (Tercera División) tras un nuevo cambio estructural en las divisiones del fútbol femenino. El Zaragoza CFF cayó en casa del Córdoba y dijo adiós de una manera dolorosa al billete hacia Primera RFEF.

Por otro lado, Huesca B y Ejea no tuvieron su mejor temporada. El filial descendió a Tercera RFEF pese a una épica victoria frente al Espanyol B, segundo en la tabla, por 4-3. El equipo oscense quedó 17º de una Liga que se llevó el CD Numancia de manera desahogada. Pese al triunfo en la última jornada, los de Daniel Aso no pudieron evitar el dramático final, ya que no se dio la combinación de resultados que necesitaban para la salvación. Asimismo, la SD Ejea descendió semanas atrás y finalizó una temporada que se hizo muy larga para los de Iván Martínez.

Por su parte, el Levitec Huesca tampoco cuajó una buena campaña. El equipo aragonés estuvo hasta doce temporadas consecutivas en la segunda categoría del baloncesto nacional, pero en esta temporada ha dicho adiós a la Leb Oro. No obstante, el Levitec ya estaba descendido desde principios de abril frente al Oviedo, por lo que no fue un varapalo de última hora. De igual forma, el Azulejos Moncayo Helios descendió de la Liga Femenina 2 a Primera Nacional, en un partido cruel para las de Javier Aladrén, que tras perder 56-51 en territorio balear no pudieron lograr la permanencia.

Y pudo ser peor. Porque el Casademont logró una épica victoria en la última jornada en casa del UCAM Murcia por 72-77, cerrando una peligrosa temporada en la que el club zaragozano podría haber dicho adiós a la ACB.

No obstante, no todo está perdido. El Sala Zaragoza se juega el sábado la permanencia ante el Penyas Esplugues en un partido decisivo, ya que el club zaragozano se encuentra en 13ª posición y el Esplugues en 14ª, solo 3 puntos por detrás de las aragonesas. La victoria para el Sala Zaragoza le da la permanencia.

De mejor manera acabó el Bada Huesca terminando la temporada en 9ª posición con 28 puntos. El club oscense seguirá disputando la próxima temporada la Liga Asobal de balonmano tras asegurarse la permanencia la jornada 28 frente a Viveros Herol BM Nava por 29-30.

El Club Voleibol Teruel realizó una temporada mediocre acabando 6º en la Superliga frente a Río Duero Soria. Los aragoneses han comenzado ya a pensar en la siguiente temporada. Contarán con caras nuevas como Áxel Téllez, Dexter Edwards o Muryllo Coutinho.

Finalmente, el Real Zaragoza finalizó su temporada en 10º lugar con 56 puntos. Tras la salida JIM y el relevo de Juan Carlos Carcedo, los blanquillos quieren empezar a preparar la próxima campaña con la mentalidad de superar la pasada. La SD Huesca por su parte, realizó una temporada irregular, quedando 13º con 54 puntos. Por ello y para volver a soñar con el ascenso, el club oscense contrató a Ángel Martín González como nuevo director deportivo. Igualmente, el objetivo de la SD Huesca es conseguir un entrenador de garantías tras la salida de Xisco Muñoz.

Esta temporada, Zaragoza no podrá disfrutar la máxima categoría de fútbol, fútbol sala y Huesca sin baloncesto en la máxima categoría.