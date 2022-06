Cabetas, el eterno capitán

Tras siete temporadas, Edu Cabetas ha llegado a los 200 partidos con el Teruel. El central zaragozano, que empezó jugando en el Teruel cuando el equipo estaba en Tercera División, ha visto cómo el club que confió en él desde la temporada 16-17 ha ido ascendiendo. De hecho, el equipo aragonés se quedó a las puertas del ascenso a la Primera RFEF este mismo año. "Ha sido una temporada increíble, las cosas empezaron a ir bien desde la pretemporada y vino gente nueva con muchas ganas de hacerlo bien", subraya el propio jugador.

A lo largo de su estancia en el equipo turolense, al central le han dirigido varios técnicos. Entre ellos Moisés Gutiérrez, Néstor Pérez, Daniel Aso, Cesar Láinez o Víctor Bravo, su entrenador actual. Cabetas no puede quedarse con solo uno, aunque conserva un cariño especial por Gutiérrez. "Cuando llegué al Teruel estaba Néstor Pérez, no jugaba mucho y me marché al Andorra para coger minutos. Me junté con Moisés, con el que me llevé genial, fue un año increíble. Luego vinimos 10 jugadores procedentes del Andorra al Teruel, donde también coincidí con Moisés". Posteriormente, el jugador relata que la temporada no fue buena y el club cambió de entrenador. "Vino Dani Aso, que también fue un gran técnico y con el que subimos a 2ªB. Descendimos y trajeron a César Láinez, un técnico muy profesional que hacía muy buenos entrenamientos. Finalmente, vino Víctor Bravo, que lo conocí el año de Láinez como jugador, con él llevamos dos años increíbles", detalló.

El central empezó su andadura en el fútbol base en el San Gregorio siendo todavía alevín, allí estuvo hasta el segundo año de juvenil cuando se fue al Oliver, en el que jugó en División de Honor Juvenil. El último año de juvenil lo pasó en el Ebro en Liga Nacional. "El Ebro quería que jugara en el Tercera División, pero yo quería jugar minutos y me fui al Barbastro, donde descendimos. Tuve la suerte de que me llamó el Teruel, coincidí con Néstor y varios jugadores, pero no tuve minutos, me fui al Andorra donde hicimos muy buen año y volví al Teruel hasta el día de hoy", explicó.

De todas formas, 200 partidos no se juegan solos. El jugador que llegó al Teruel con 20 años se ha hecho un nombre en el club, siendo ahora el capitán del equipo. "Me siento como en casa, con la directiva me llevo muy bien porque son gente normal con la que se puede hablar. Siempre tengo alguna oferta pero nunca superan lo que tengo aquí". El jugador renovó a mediados de mayo su contrato y seguirá militando en el equipo turolense al menos una temporada más. "Dudo poco cuando me ofrecen la renovación, me siento muy a gusto, valoro la cercanía y que sea un club serio", concluyó el central.