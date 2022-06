La leyenda de Jesús Rollán

La presentación del libro homenaje "Jesús Rollán Eterno: Vida y muerte de una leyenda" tendrá lugar mañana a las 19.30 en Stadium Casablanca. La obra escrita por Francisco Ávila y Alberto Martínez, ambos periodistas deportivos, trata acerca de la vida del portero español. El propio Martínez asistirá a la presentación junto con Fernando Gimeno, psicólogo deportivo, y Carmen Ruiz, directora de Comunicación y Marketing de Stadium Casablanca.

De hecho, Rollán, considerado por muchos como uno de los mejores porteros que ha conocido el mundo del waterpolo, ganó el oro en Atlanta 96 y los mundiales de 1998 y 2001. En 2006, dos años después de haber terminado su carrera, se suicidó debido a la soledad que sentía, unido a adicciones y a la poca ayuda psicológica que recibían los deportistas. Martínez no sabe si Rollán fue el punto de inflexión para la tutela de los deportistas de élite, pero sí que cree que hizo reflexionar a todas las instituciones.

En el pasado, los jugadores sufrían varios conflictos, el primero económico, ya que dejaban de ganar mucho dinero a una temprana edad y el segundo, pasar de ser ídolos del deporte, a ser unos completos desconocidos. "Pasaban de tener su entorno a levantarse todas las mañanas sin objetivos, por lo que se dieron cuenta de que tenían que estar más encima del deportista", remarcó el escritor.

Martínez no lo pudo conocer, ya que el jugador se retiró cuando él comenzó su andadura en el Diario AS allá por 2004. Ávila, por su parte, sí que pudo entrevistarle. "La idea de la obra es de Francisco. Después de los Juegos de Río en 2016, me dijo que por qué no hacíamos un libro sobre Jesús. Tenía una vida muy interesante que debía ser contada", aseguró. A partir de ahí, ambos periodistas recabaron información reuniendo hasta 60 testimonios. "Al principio nos mirábamos Francisco y yo y decíamos ‘no nos han contado nada’, todo era muy superficial. A partir de ahí les remarcamos que no íbamos a poner nombres, que explicaríamos nosotros la historia. Se soltaron más y pudimos conocer más cosas", explicó.

La gran figura de Jesús Rollán será imborrable en el waterpolo. No obstante, Martínez cree que le falta reconocimiento en el deporte español. "Casi siempre esta selección se ha explicado desde los ojos de Estiarte, pero Jesús para los compañeros fue más importante. Era el extra que convertía esos bronces en oros. Fue muy buena persona, incluso donó su medalla olímpica. Por cómo murió y cómo pasó sus últimos años, creo que no tiene el reconocimiento que merece", remarcó.

En la actualidad los deportistas de élite reciben ayuda psicológica constante. Martínez cree que un caso igual no se podría repetir, ya que hay sistemas antidoping. No obstante, sí que opina que hay deportistas que pueden llegar a tener poca estabilidad en su vida. "El deporte de élite puede erosionar. Gervasio Deferr era una generación posterior a Jesús y tuvo problemas de este tipo", finalizó.