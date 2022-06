A pesar de no haber evitado el descenso, Jorge Palos seguirá al mando del Fútbol Emotion. El aragonés cogió las riendas del equipo en marzo sumando 19 puntos, números muy buenos que le han servido para que la directiva zaragozana siga apostando por él. "Al principio la dinámica fue muy negativa, no se han tomado buenas decisiones, no se ha planteado un buen proyecto esta temporada y al final nos tiene que servir para aprender. Hemos hecho muchas cosas mal todos, tanto a nivel deportivo como extradeportivo", asegura.

Igualmente el técnico opina que no se ha gestionado bien el club y sugiere reforzarse en el día a día, al igual que quiere mejorar la planificación del cuerpo técnico y los jugadores. "Lo mejor es apostar por gente con ambición y con ganas. Todo ello nos tiene que ayudar a crecer como club y tener buenos resultados y, si es posible, pelear por el ascenso", afirma. Gran parte de la plantilla se espera que sea la misma que la del año pasado. Palos quiere apostar por jugadores aragoneses o que lleven mucho tiempo en el club. De igual manera, opina que será necesario realizar fichajes de fuera. "Fichar está actualmente muy limitado, también está el Colo Colo, que es otro equipo de la ciudad y no queremos perjudicarles. Deseamos apostar por un proyecto con un porcentaje muy alto aragonés unido a gente joven que quiera pegar un salto definitivo a su carrera y desee hacerlo en un club histórico como el nuestro", remarca el entrenador aragonés. Por otro lado, considera que haber estado jugándose la permanencia les ha perjudicado a la hora de fichar y cree que han llegado tarde al no saber su futuro hasta la última jornada. "Tenemos muy poquita cosa para fichar, pero estamos haciendo un estudio importante del mercado", explica. El objetivo en primera instancia es subir a Primera División. Aunque Palos, no se considera favorito al ascenso, ya que la Segunda División está profesionalizada y es una categoría cada vez más igualada. "Nuestro objetivo es ser el mejor equipo a nivel de trabajo para poder estar arriba y por supuesto poder pelear por el ascenso", subraya el técnico. Por otro lado, cree que no serán de los equipos con mayor capital de la liga. El descenso les hizo perder patrocinadores y el técnico todavía no sabe en qué posición se encuentra el club. "Seguramente no seremos de los equipos con más presupuesto de Segunda. Estamos buscando patrocinadores para el proyecto, también entrarán en juego subvenciones a nivel institucional, que son muy importantes para nosotros. Por eso mismo al haber una reducción del presupuesto bastante importante, no podemos ir diciendo que el único objetivo es el ascenso. Debemos ser regulares, la tabla nos pondrá en la posición en el que debemos estar", opina. Otro reto es volver a reenganchar a la afición. No obstante, Palos cree en la fidelidad de los hinchas, que ya se vio la pasada temporada. "Dentro de todo lo malo que ha habido esta temporada, ha habido una parte positiva que ha sido la afición. Han respondido a la llamada de la necesidad, ya que queríamos que nuestro pabellón fuera caliente y creo que muchos aficionados va a volver. Queremos ser un equipo atractivo, que llame la atención de la gente y disfruten viéndonos", concluye.