La zaragozana Salma Paralluelo, jugadora de la selección española femenina de fútbol y del Villarreal, aseguró que ha notado «el salto» en el nivel de los entrenamientos, tras la primera toma de contacto este lunes con el equipo nacional en la concentración que este realiza en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La selección femenina española comenzó el domingo en Las Rozas la concentración para preparar su participación en la próxima Eurocopa de Inglaterra 2022, que se disputará entre el 6 y el 31 de julio. La selección nacional se estrenará en el torneo continental el 8 de julio ante Finlandia, el 12 se medirá a Alemania y el 16 lo hará a Dinamarca. En el combinado nacional también están dos aragonesas más, Mapi León (Barcelona) y Marta Cardona, que acaba de dejar el Real Madrid tras dos temporadas en el conjunto blanco.

«Los recursos, las herramientas que tienen para todo, para que estemos al cien por cien, es lo que más me ha sorprendido. Acabamos de empezar, pero también he notado el salto en el nivel de los entrenamientos», dijo la delantera zaragozana, debutante en esta selección absoluta. «Me lo he tomado con muchísima ilusión. Era la primera toma de contacto. Buenas sensaciones. Estamos empezando poco a poco pero ya se va notando el ritmo de competición, que es muy alto, y la intensidad. Me siento contenta de estar aquí», señaló en rueda de prensa.

Asimismo habló de esas cualidades que tiene y que han convencido al seleccionador, Jorge Vilda, para incluirla en la primera lista de cara a la Eurocopa: «Había participado en pocos partidos por la lesión que tuve pero en los pocos que pude jugar entré bien, enchufada. Creo que eso ha hecho que decidieran convocarme en esta concentración».