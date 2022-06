Carlos Mayo ha anunciado un cambio importante en sus redes sociales. Después de toda una vida trabajando codo con codo con José Luis Mareca, uno de los técnicos de referencia de Aragón, el atleta zaragozano va a empezar a trabajar con Juan Carlos Galán en busca de nuevos retos. "Hoy, con un nudo en la garganta, escribo estas palabras para decirte 'hasta luego', Pepe Mareca", ha señalado Mayo en su Instagram.

El zaragozano explica que este cambio lo hace "únicamente por necesidades propias, por necesitar un cambio de aires, nuevos estímulos, pues así es la vida, hay momentos en los que cuesta encontrar esa motivación y, si no sale de dentro (como a todo el mundo le puede pasar), quizás un cambio radical sí haga que nazca esa ambición", acompañando el post con una serie de imágenes junto a Mareca y algunos de los grandes éxitos que han cosechado juntos.

Mayo no se extiende más. "Hasta ahí la pequeña explicación pública y quedémonos con todo lo vivido porque Pepe, Toni Abadía, compañeros de entrenamiento y amigos que tanto me habéis dado, siempre os voy a agradecer lo que habéis hecho por mí, siempre os voy a querer, repito que esto no es un 'adiós', es un 'hasta luego' y, por supuesto, es en lo estrictamente deportivo y nunca en lo personal, ya que siempre vamos a estar juntos..." señala.

Camino de los 27 años, Carlos Mayo es uno de los referentes del fondo español. De hecho, el atleta del Adidas ha sido campeón de España de campo a través en las categorías sub-20, sub-23 y absoluto (2021), igual que en los 5.000 y 10.000 metros. En esta última distancia ha ganado el título este mismo año. Además, fue olímpico en la cita de Tokio celebrada el año pasado y ha sido once veces internacional.