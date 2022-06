Chus Muñoz: "Lo nuestro ha sido un milagro"

El Sala Zaragoza logró el empate ante el Penya Esplugues por 1-1, obteniendo como premio la permanencia en la Primera División de fútbol sala femenino. Ahora, el conjunto de Chus Muñoz, entrenador del primer equipo y presidente del club, ya piensa en planear la siguiente campaña. "Debemos configurar una plantilla más amplia, para no tener las estrecheces que hemos tenido. Esta temporada hemos estado con un cambio efectivo cada partido. Tanto en Primera División, como en Segunda como en Autonómica hemos ido muy justos de plantilla", explicó Muñoz.

Por otro lado, cree que el equipo debe reforzarse en la zona ofensiva y en la creación. "Vamos a tratar de reconvertir a las jugadoras con más experiencia para que creen más juego. También sobre todo queremos aportar juventud y capacidad de jugar más rápido. Necesitamos más desborde en el uno contra uno", aseguró el dirigente.

El presidente sugiere que una de las claves es tener ‘jugadoras de base’. "Hay jugadoras aragonesas de nuestra escuela que pueden encajar perfectamente, pese a que en la actualidad no puedan jugar en Primera División. Tienen muchísima proyección y en un breve periodo de tiempo pueden subir al primer equipo. Vero y María Moreno, son dos ejemplos, fueron diferenciales en el último tramo", remarcó. De igual forma, el técnico matiza que el salto a ser profesionales es muy grande y las jugadoras y sus familias tienen que querer dar ese paso.

No obstante, el dirigente explica que si llegara a mediados de julio sin acuerdos, habría que buscar por el mercado nacional. "Del mercado nacional hemos hablado con 4 jugadoras. En algún caso ya están las posturas bastante acercadas. También estamos hablando con 16 jugadoras aragonesas, incluyendo las 6 u 8 que son de la casa. Aunque estos fichajes son para los tres equipos", afirmó.

Todo ello para lograr el objetivo de ser un club estable en Primera. "Este año hemos caído en la zona de peligro. Estos nos hace pensar que el camino debe ser otro. Trabajaremos con ilusión por permanecer siendo el equipo femenino de referencia en la comunidad autónoma", explicó.

Respecto a la reciente bajada de los equipos aragoneses de las máximas categorías deportivas, Muñoz considera que algo está pasando. "Al final a los clubs creo que en general nos falta un poco más de estructura profesional. El Gobierno de Aragón nos ayudó muchísimo pero, por otro lado, no nos gustó la decisión de la Diputación Provincial de Zaragoza, ya que nos dieron a nosotros, un equipo en la máxima categoría 8.000 euros y a otro de tercera categoría le den 25.000, me parece desproporcionado. El post-covid hizo que la ayuda privada de las empresas llegue con cuentagotas o no llegue. Los clubs hemos tenido que estar mucho mas pendientes de la caja que del tema deportivo. Al final así se trabaja fatal. En nuestro caso ha sido un milagro, podríamos haber desaparecido. Son cosas que pasan y debemos estar preparado para ello", finalizó el presidente.