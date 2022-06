Situación límite en Andorra

Andorra lanza un mensaje de auxilio para tratar de salvar al club tras una deuda de 521.000 euros con la Agencia Tributaria. El histórico club ha recaudado alrededor del 35% de esa cantidad, de la que gran parte proviene de donativos privados de simpatizantes del club. La principal vía de financiación del club la constituye el alquiler de un inmueble de Lidl, que cuenta con 8 plantas, donde se encuentran las oficinas del club, una discoteca y unas cocheras. Hacienda sacó a subasta el espacio del inmueble con un valor tasado superior a los 2 millones de euros, pero que se pujó por 285.000 euros. Por lo que la aceptación de esta puja, que actualmente está decidiéndose en Madrid, podría significar la debacle para el club fundado en 1957. "No queremos hablar mucho de esto ‘ni meter la pata’. El valor de puja lo veo ridículo, si se aceptara nos quedaríamos sin inmueble y Hacienda no llegaría a cobrar el total de la deuda. De ahí vino la idea del crowdfounding para agilizar el proceso. Dicen que Hacienda aprieta pero no ahoga; a nosotros nos está estrangulando", asegura Antonio Donoso, presidente del club.

Donoso explica que la deuda viene de varios años atrás. Respecto a Hacienda, el club tuvo varios negocios, entre ellos apartamentos en la playa que se vendieron, pero sin pagar las plusvalías, a partir de ahí comenzó el déficit. Por otro lado, Donoso no entiende el por qué del resto de deudas anteriores del club. "Si no pagaron a Hacienda y se presuponía que tenían ingresos de otro de los inmuebles unido a la cuenta de los socios... ¿por qué se llegaba a esos impagos? Quitaron el agua, la luz, se contrató un reformador para que pudiera haber luz en el campo, tampoco se pagó a esa empresa... Es difícil de explicar. ¿Por qué si no se pagó a nadie llega un momento en el que no tenemos dinero?", se pregunta el presidente. Para subsanar estas perdidas, la idea es conseguir préstamos a partir de 1.000 euros que se devolverían con intereses previamente pactados. La sorpresa vino cuando recibieron aportaciones de muchas personas tanto aragonesas como de España. "Son aportaciones que estamos recogiendo con mucho cariño porque empezó a moverse por los propios jóvenes del pueblo que querían colaborar", remarca. El club aragonés ha logrado ya el 30% del dinero necesario, más un 5% que son donaciones vía Bizum. "Nos falta el último empujón que son estas dos últimas semanas en las que esperamos llegar al 50%, así podríamos negociar algo con Hacienda o retrasar algo", subraya. Actualmente, cuando las aportaciones superan los 1.000 euros, ambas partes firman un acuerdo. "Firmamos todo, pero no lo aportan todavía, ya que tenemos miedo de que una mala gestión no permita devolverles el dinero. Lo que hacemos es un compromiso y cuando nos acerquemos a la cantidad deseada para poder negociar con Hacienda, pediremos ese dinero firmado previamente", explica el presidente aragonés. La próxima temporada es una incógnita, el club quiere llegar a pagar el 50% de la deuda para poder jugar la Regional Preferente. "El objetivo es estar en media tabla. Me enorgullece que hay jugadores que no quieren la gratificación, quieren aportar y ayudar a la salvación del club", finaliza.