La historia de Lucas Victoriano

Casi sin voz y antes de la fiesta final con las instituciones y las familias, Lucas Victoriano repasa calmado su gran éxito. Ha llevado al Instituto Atlético Central de Córdoba a su primer título de Liga y se ha convertido en el primer argentino que logra el campeonato como jugador (hace 26 años con Venado Tuerto) y como entrenador. «Sin mi cuerpo técnico hubiera sido imposible estar todos los días como estuve, sin los jugadores que tengo hubiera sido imposible jugar una final. Me tocó ser el primero y, obviamente, estoy contentísimo, pero seguro que habrá más que puedan lograrlo», dice el exjugador del Basket Zaragoza de 2006 a 2009.

El rival fue Quimsa, líder de la fase regular, «un equipazo», dice Victoriano, y la final se decidió en el quinto partido, fuera de casa y por un solo punto (84-85). «La verdad es que ha sido una serie muy pareja. El primer partido de visitantes casi lo ganamos, nos ganaron con una canasta en el último segundo, el segundo lo ganamos allí jugando con personalidad, muy bien, y luego en casa el tercero nos sobrepasó un poco esa presión de haber robado ventaja deportiva y tener que ganarla en casa. No supimos manejar esa presión, ellos jugaron muy bien y nos ganaron claramente. Fue el partido que menos oposición hubo, nos sacaron de la cancha. En el cuarto, con el match point en contra, el equipo encontró de nuevo esa versión de mucha personalidad defensiva, mucha jerarquía en ataque. Nunca un visitante había ganado un partido decisivo fuera de casa y en la última pelota acabamos ganando», recuerda.

Instituto ha tenido que sobreponerse a muchos contratiempos: covid, lesiones, problemas personales... «Ellos fueron muy firmes todo el año y son un equipazo. Nosotros tuvimos muchos problemas, en algún momento jugamos solo con cuatro fichas del primer equipo, nos encontrábamos en la posición once en la tabla. Pero fuimos recuperando al equipo, los problemas personales, y terminamos la fase regular con el equipo completo», explica Victoriano, orgulloso de la entrega de sus jugadores.

Su balance es más que positivo más allá del éxito del título. «De las cosas que pasamos, de los momentos difíciles, tener diez jugadores para competir, subir a los júnior para entrenar y poder seguir con mi filosofía. De tratar de adaptarme a lo que tenía, que no me había pasado hasta ahora. Aprender de eso y sobre todo no poner excusas. Es de lo que más orgulloso me puedo sentir. El equipo pasó mil cosas pero nunca se entrenó mas suave, siempre fue para adelante, siempre al 100%. Al final uno pone el mensaje y una vez que los jugadores entienden el mensaje y aceptan la filosofía, el entrenador ya ha ganado, más allá de los resultados. Si no hubiésemos ganado el título para mí hubiera sido igual de satisfactorio y estaría igual de contento con ellos», afirma.

El Victoriano entrenador tiene muy clara su filosofía. "Yo lo que transmito mucho es que hay que jugar igual de visitante que de local, ser agresivo defensivamente, tener una personalidad con el juego, ya no hablo del material, aunque los jugadores son los que ganan. Mis equipos son muy dinámicos, muy equilibrados, juegan todos, todos son importantes y por eso se hacen equipos difíciles de ganar, porque son todos muy competitivos", asegura.

El secreto de su éxito es la pasión, que algunos llaman locura. "Si hablas con el presidente dice que yo soy un obsesionado. Lo he leído en la prensa, que estoy loco. Estoy viendo partidos todo el tiempo, siempre estoy pensando en el grupo, 24 horas pensando cómo mejorar cosas. Me gusta mucho lo que hago, amo lo que hago, amo el basket, tengo pasión. Eso para mucha gente pueda ser una locura, pero es una responsabilidad diferente. Cuando juegas, la responsabilidad se corta en vos, cuando entrenas, no puedes ni siquiera mostrar tus emociones porque el jugador tiene que verte templado, sereno, con confianza, que muchas veces no corresponde con lo que sientes. Ellos saben que tengo mis defectos, yo se los muestro y no trato de marcar una diferencia abismal con el jugador, que como jugador lo he conocido, entrenadores que quieren marcar disciplina desde la antipatía. Yo soy genuino con ellos y ellos me creen. Una cosa que me satisface mucho son los mensajes que he recibido de exjugadores y exdirigentes, que significa que más allá de salir campeón dejé la misma huella. Y eso me reconforta", explica.

Ahora espera dar el salto a Europa lo antes posible. Sobre todo para estar cerca de su familia, de Carlota, su hija, que vive en Madrid. Lo vivido le compensa porque Victoriano es feliz con el baloncesto. «Sí compensa, pero compensa el día a día, no salir campeón. Cuando estaba con mi hija en Madrid yo no podía darle mi felicidad porque yo no estaba feliz. Necesitaba esto. Y se abrieron las puertas en Argentina. Por suerte la mamá de Carlota es Paula Palomares, es deportista profesional, y entiende cómo es esto. Tratamos de vivirlo con la tecnología, con contacto todos los días. Espero poder dar el salto a Europa lo más pronto posible porque eso me acercaría a mi hija y eso sería una felicidad absoluta», señala Victoriano, que está haciendo su propia historia.