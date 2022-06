Osanz no se cansa de ganar

Daniel Osanz volvió a conseguir una medalla este fin de semana. En esta ocasión logró la plata Campeonato de España de subida vertical en Clerc, provincia de Barcelona, completando los 4,6 kilómetros con un desnivel de 1.050 metros en tan solo 39.49 minutos. El aragonés defendía título, ya que el año pasado logró en esta misma prueba el oro. Su palmarés seguirá agrandándose pese a que ya cuente con dos campeonatos del mundo sub-23 de kilómetro vertical y uno de España en la misma especialidad.

El aragonés explica que en un principio hacía carreras cortas y verticales como en este caso. Este año decidió dar el salto a la maratón y también volvió a vertical porque la considera su prueba favorita. "Tenía ganas de sentirme competitivo, en la maratón todavía me falta adaptación. También quiero conseguir la plaza para el Campeonato de Europa, porque el de maratón se me resistió". Igualmente, Osanz detalla la gran diferencia que hay entre las dos pruebas. Opina que la vertical es mucho más explosiva y, en cambio, la maratón requiere una gestión de la energía. "Hay que comer y beber mucho y regularse. En las pruebas cortas hay que ir desde el principio al máximo", incidió.

El deportista remarca que no tuvo apenas tiempo para prepararse para esta última prueba, ya que compitió en la maratón de Zegama Aizkorrio en el País Vasco 15 días antes. "Hice tres entrenamientos, vi que los tiempos se acercaban a los del año pasado cuando me quedé subcampeón del mundo", explicó. No obstante durante su etapa maratoniana, Osanz tuvo momentos en los que no peleaba por la victoria, pese a lograr buenos tiempos en los entrenamientos. "Fue una sensación muy rara. En la maratón sentía que no era realmente competitivo, pero los tiempos que realizaba eran de los mejores. Uno se veía muy fuerte en los entrenamientos, pero no lo plasmaba en las competiciones. Cuando estás acostumbrado a ganar o a quedar en el podio, aunque acabes quinto te frustras", subrayó.

De igual manera, su hermano Álvaro Osanz se colgó el oro en el Campeonato de España sub-20 de trail running celebrado en Albacete y quedó subcampeón en el de este fin de semana. "Hizo muy buenas carreras, ganar un campeonato de España siempre es complicado y más cuando hay un europeo que todo el mundo quiere la plaza". El deportista relata que antiguamente sí que entrenaban juntos. "Corrimos la San Silvestre de Zaragoza y me ganó. Siempre nos hemos picado mucho", aseguró.

El objetivo de este verano es correr los 30 kilómetros del Sierre-Zinal, una trail en Suiza que tendrá lugar el 13 de agosto. "El año pasado acabe 7º, quiero mejorar mi tiempo. Hay 20 personas que pueden ganar la carrera, por lo que voy a prepararme todo lo que pueda", finalizó.