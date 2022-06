La organización, por responsabilidad y siguiendo los consejos de las autoridades españolas y francesas, ha decidido aplazar la edición 2022 de la Quebrantahuesos y de la Treparriscos que estaban previstas para este sábado en Sabiñánigo.

El club organizador, la Peña Edelweiss, ha emitido un comunicado en el que explica la decisión y lamenta todos los daños que hayan podido causar a los participantes de esta 31ª edición y estudian ya nuevas fechas para la reanudación. "No hemos tomado una decisión respecto a la fecha. Tenemos la voluntad de que se reanudará la competición, pero ahora estamos en shock. Ha sido una decisión dura", aseguraron fuentes cercanas a la organización.

Mayte Pérez, consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón y Joaquín Olona, consejero de Agricultura y Medioambiente han confirmado a primera hora de la tarde del jueves, en rueda de prensa, la decisión final de suspender la competición. "Hemos estado hablando con ellos, con la subdelegación del Gobierno, con la delegación del Gobierno de Aragón en Huesca y con la propia empresa y hemos decidido no llevarla a cabo. La decisión del club organizador es ejemplarizante, creo que no es prudente realizarla y ha primado la responsabilidad", subraya Pérez. Olona explicaba que estamos en una situación de riesgo extremo que todavía desconocen. "Quiero pedir que se evite o que se suspenda cualquier actividad, si no se puede, que se reduzca a lo mínimo", afirma.

Respecto a los alojamientos pagados en Sabiñánigo, la organización remarca que todavía desconocen cómo van a compensar a los damnificados. "Respecto a este tema no podemos decir nada, pero nuestro objetivo es minimizar los daños", explican. No obstante, durante toda la semana la organización trabajó en prever distintas medidas para hacer frente a la ola de calor, pero el empeoramiento de las previsiones ha sido determinante para aplazar la cita.

Una vez que la propia organización lo ha anunciado en redes sociales muchos usuarios han protestado y la tensión ha comenzado a palparse. "¿Y los que estamos aquí ya qué hacemos? ¿Nos comemos el pagar hoteles para nada? ¿Y la gasolina que está tan barata? Esto se hace antes y no cuando falta un día, no tenéis vergüenza...", se quejaba Israel en Twitter. "Espero que no sólo respondáis con la devolución íntegra de la inscripción, sino también con el alojamiento y demás perjuicios ocasionados", escribía otro usuario. Juanfran arremetía contra las futuras competiciones de la organización. "Me da a mí que el año que viene no va ir tanta gente a Sabiñánigo a hacer esta prueba, lo que habéis hecho no se hace", remarcó.

La alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández explicó el mazazo que suponía para la localidad aragonesa. "Es indiscutible la repercusión que va a tener en Sabiñánigo. Nos perjudicará a nivel económico, social y deportivo", aseguró. Igualmente, la alcaldesa se mantiene a la espera de conocer qué nueva fecha tendrá la competición. "Estamos a la espera de conocer el comunicado en el que podamos saber cuándo se realizará la competición", explicó.