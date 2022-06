Sabiñánigo sigue en shock

La noticia del aplazamiento de las competiciones cicloturistas Quebrantahuesos y Treparriscos, sin todavía nueva fecha, ha sido un gran varapalo para los más de 12.000 competidores que iban a participar, aunque también para los sabiñanenses, quienes hasta hace poco pensaban en mañana como un día de diversión y competición. Este viernes la organización ha celebrado en Sabiñánigo una rueda de prensa en la que comparecieron Fernando Escartín, presidente del Club Ciclista Edelweiss y Xavier Bartolí, presidente de Octagon, empresa organizadora de la prueba. Ambos insistieron en que el principal motivo del postergar la 31ª edición de la carrera es por la salud de los ciclistas, pidieron disculpas y admitieron que se baraja la posibilidad de reanudarla en septiembre.

De igual forma, los organizadores explicaron ciertas alternativas que todavía están por decidir y aclararon que la resolución fue tomada conjuntamente con las autoridades francesas, quienes prohibirán el paso a todo aquel que trate de pasar la frontera en bicicleta. "Todos debemos hacer un ejercicio de solidaridad en este sentido y además no dejarán pasar a ciclistas en la frontera. La decisión de la suspensión ha sido conjunta de Francia, España y la organización, todos hemos coincidido en aplazarla por las circunstancias", subrayó.

Escartín, que fue podio en el Tour de Francia, se pone en las zapatillas de los competidores y entiende su frustración. "Comprendo su decepción totalmente. Es un problema muy gordo en el que intervienen muchísimas personas, circunstancias y países. Como se ha ido viendo, Francia también ha prohibido eventos deportivos. Es una pena y entiendo perfectamente a los hoteles, restaurantes y personas que han viajado", aseguró. La decisión se tomó conjuntamente entre las autoridades francesas, españolas y el Club Edelweiss. "Se hicieron una serie de reuniones, yo estuve fuera mientras se mantuvieron, por eso la tardanza. Francia nos avisó tarde ya que podría haber habido una posibilidad de que bajaran las temperaturas, no nos lo dijeron hasta el jueves. De igual forma esta decisión se ha tomado de manera conjunta", subrayó el presidente del Club Edelweiss.

Por otro lado, los grandes damnificados han sido muchos competidores, a quienes les ha llegado la novedad de improvisto. Muchos tienen quejas en las que principalmente señalan la tardanza de la organización a la hora de aplazar la competición, a pesar de que las previsiones se supieran con anterioridad. A José, quien iba a participar, no sabe si se le devolverá el dinero y no sabe si podrá volver a acudir. "Tenía el hotel reservado. Yo no lo entiendo, no sé si se me devolverá el dinero, la organización no dice nada, excepto porque me mandaron un correo", explicó.

Miguel Ángel también quería competir e iba a acudir desde La Rioja. Bajo su punto de vista que la Quebrantahuesos se realice en otro mes que no sea junio hace que pierda el encanto. "En nuestro caso no hemos llegado a salir. Todo lo que se salga de allí, ya no es la Quebrantahuesos, ya no es el mismo ambiente. Imagino que darán la posibilidad de cambiar la plaza 2023 e imagino que me apuntaré. No entiendo cómo el tiempo ha podido cambiar tan drásticamente, tendrían que haber avisado a principio de semana", subrayó.

Silvia tampoco entiende la decisión, considera que otros años hubo igualmente un clima adverso y se dejó decidir a cada competidor si participar o no. "El año pasado las condiciones climatológicas tampoco eran buenas, con lluvia y tormentas. Entonces no se suspendió y se dijo que cada uno decidiera. Yo no participé por seguridad, pero no tiene sentido que el año pasado no se suspendiera por el clima y este sí", aseguró. Alfonso considera que la decisión no fue tomada por salud, sino por obligación de las autoridades francesas. "La suspensión está más que justificada, pero tendría que haberse hecho hace cinco o seis días. Esta mañana me ha llamado desilusionado un competidor que venía desde Japón. También opino que si no llega a ser por las autoridades francesas seguiría adelante. El año pasado había un huracán granizando y permitieron la participación" declaró.

Los hoteles de la zona no han sido tampoco indiferentes y actualmente están atendiendo llamadas de los damnificados. "Desde por la mañana llevamos recibiendo muchas llamadas, no damos abasto. Mucha gente quiere cancelarlo", explicó una trabajadora del Hotel & Camping Sabiñánigo Camp. El aplazamiento de la carrera, influirá en la economía de Sabiñánigo, que espera poder reanudar la competición cuanto antes.