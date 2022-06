En la tarde de este lunes, a las 19.00 horas, ha tenido lugar la 4ª Gala de los Premios Mujer y Deporte que organiza EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, patrocinados por Caja Rural y en colaboración con el Gobierno de Aragón. Tras dos años celebrándose con las restricciones derivadas de la pandemia, el acto ha vuelto a la normalidad contando con hasta 17 nominadas en cuatro categorías. Han asistido Felipe Faci, consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón; Javier de Diego, director general de Deporte; María Goikoetxea, directora del Instituto Aragonés de la Mujer; Cristina García, concejala de Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza y Luis Ignacio Lucas, director general de Caja Rural de Aragón.

Laura Rabanaque, periodista de este diario, ha sido la maestra de ceremonias y ha presentado la gala desde su comienzo hasta su final. Laura Prada, directora de Organización y Medios de Caja Rural de Aragón, y Nicolás Espada, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, han enaltecido con sus discursos la imagen de la mujer y su importancia. "Mes a mes estamos disfrutando de vuestros éxitos. Este protagonismo está impregnado de valores la sociedad, estos éxitos no son frutos de la casualidad, llegan gracias al trabajo, el esfuerzo y la constancia. Muestra de la fuerza imparable de la mujer en el deporte", ha remarcado Prada. Espada, por su parte, ha hecho hincapié en la importancia de los medios de comunicación a la hora de visibilizar el deporte femenino. "Se están dando pasos en positivo para visibilizar que las mujeres pueden ser campeonas en cualquier deporte, pero todavía falta mucho. Por nosotros no va a ser, sois un ejemplo de lo mucho que se hace en Aragón", ha subrayado.

Una vez terminado el acto inaugural, Rabanaque ha mostrado los vídeos con las candidatas por categorías, algo que se mantuvo en los distintos premios. La periodista ha empezado con la ganadora de la categoría de Impulso a la Mujer en el Deporte. Entre las nominadas encontrábamos al Salduie Hockey Sala, la Escuela Femenina del Real Zaragoza, Ester Ruiz y el César Augusta Fútbol Sala.

Finalmente, el Salduie se ha llevado el premio gracias a la creación del único conjunto aragonés de su categoría, sénior, que actualmente mantiene su objetivo de captar jugadoras para disputar la Liga de sala del Levante. Carla Berned, fundadora del equipo, ha recogido el galardón. "Dar el paso a crear un club fue muy complicado. No lo hemos tenido fácil para buscar pabellones donde entrenar. De hecho, la temporada que viene jugaremos la Liga de sala de Levante. Ojalá se vuelva otra vez a practicar el hockey en los colegios. Estamos perdiendo muchos talentos, porque hay muchos niños que lo prueban y les encanta. Hay que empezar desde abajo, que es desde donde realmente puedes triunfar", ha subrayado la deportista.

Tras ello, se ha procedido a conocer a la ganadora de la categoría Trayectoria Deportiva. Entre las nominadas estaban Teresa Seco, Montse Abelló, Silvia Meseguer y Eva Bes, que se ha desplazado desde Barcelona. Tras conocer las nominadas, se ha abierto el sobre con la ganadora, que no fue otra que Silvia Meseguer. La jugadora no ha podido acudir a la cita ya que se encontraba ultimando la firma del contrato con el Sevilla FC. El premio lo ha recogido su padre orgulloso y es que Meseguer cuenta con 67 internacionalidades y ha jugado 2 Eurocopas y 2 Mundiales.

La tercera categoría ha sido la de Mejor Equipo Femenino Aragonés. Las nominadas han sido el Casademont Zaragoza, el CN Helios en Halterofilia, el ONCE Atletismo y el Zaragoza CFF Alevín. Las premiadas han sido las jugadoras del Zaragoza CFF tras ser el primer y único equipo femenino en ganar Primera Alevín mixto. Víctor Aguirán, entrenador del conjunto, ha expresado su gratitud y ha enaltecido el trabajo de las jóvenes. "Es todo trabajo, pelear cada día. La ilusión con la que vienen a entrenar hace mucho, al final el trabajo tiene recompensa. Los primeros equipos se nutren de la base de las jugadoras de la cantera y yo creo que hay que fomentar el abastecer tu primer equipo de jugadoras filiales. Se está trabajando muy bien en ese sentido", explicó el técnico. Salva Macías, coordinador de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social del Zaragoza CFF, ha remarcado la importancia de la lucha por impulsar el deporte femenino. "Han jugado una liga mixta que es lo más consecuente para que crezcan como futbolistas. Así lo hicieron Marta Cardona, Silvia Meseguer o Salma Paralluelo", ha asegurado Macías.

El último galardón de la tarde ha quedado reservado a la Mejor Deportista Individual. Las nominadas fueron Raquel Roy, María Laborda, Inés Burillo, Eva Rico e Inés Bergua, quien ha sido la ganadora. La joven gimnasta no ha podido acudir a la gala debido a que se encontraba en plena competición en Israel, por lo que Máfer Lardiés, presidenta de la Federación Aragonesa de gimnasia rítmica, ha recogido el obsequio. Bergua atesora un cuarto puesto del Mundial júnior en el año 2019, quinto lugar en el absoluto el año pasado y una plata en el Europeo. La ganadora igualmente ha grabado un vídeo para agradecer el reconocimiento en caso de ganar. En él, Bergua ha explicado el orgullo que para ella significa ser aragonesa. "Quería dar las gracias por este premio, me siento muy afortunada de ser aragonesa y de venir de donde vengo. No puedo recogerlo porque estoy en el Europeo de Israel. Muchas gracias", ha comunicado la gimnasta.

Faci ha cerrado el acto con un discurso en el que ha ensalzado la situación del deporte aragonés. "El deporte femenino aragonés destaca en el ámbito nacional e internacional. Hay una élite de deportistas que demostráis día a día que estáis practicando el deporte buscando la igualdad", ha subrayado el consejero. También ha querido reconocer que la pandemia ha sacado a la luz el esfuerzo de las deportistas. "Teníais que hacer un esfuerzo importante por manteneos en la competición, en el día a día y competir. Ese trabajo tiene sus resultados", reconoció el político aragonés. Una vez terminada la gala se ha ofrecido un cóctel donde los asistentes han podido relajarse y charlar en una gala que se ha consolidado como una cita referencial.