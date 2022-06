Aragón no tendrá árbitros ni en Primera ni en Segunda la próxima temporada

El arbitraje aragonés vivió este lunes una jornada dura. Por primera vez la comunidad autónoma no tendrá un árbitro principal ni el Primera ni en Segunda División, al no producirse ningún ascenso y decidir el comité nacional que Jaime Latre, colegiado hasta ahora de máxima categoría, esté la próxima temporada únicamente en el VAR. Sí habrá asistentes aragoneses: Tresaco, Bueno Mateo y Álvaro Granel, que ha logrado el ascenso, en Primera y Estela, en Segunda. Marta Frías y Paola Cebollada, además de la asistente Carmela Capistros, se mantienen en la Liga Iberdrola.

El listado de ascensos y descensos cayó como un jarro de agua fría en el Comité Técnico de Árbitros de Aragón que preside Paco Ramo. De hecho, el Comité se reunió en la tarde de este lunes para evaluar la situación. Ramo estaba dispuesto a poner su cargo a disposición del presidente y a dar un paso al lado si así se lo pedía Óscar Fle. No habrá cambios por el momento, Ramo cuenta con el apoyo del Comité y de la Federación. El Comité Técnico de Árbitros de la RFAF solo prepara y trabaja con los colegiados hasta la Tercera División, categoría que depende del organismo aragonés. A partir de ahí los árbitros se preparan, trabajan y evalúan en Madrid, pasando a ser colegiados residentes.

Tampoco se ha producido el ascenso de ningún árbitro aragonés a Primera RFEF, categoría en la que Carlos Muñiz Muñoz ha quedado como suplente. Muñiz arbitró los playoffs de ascenso. En esta categoría Aragón cuenta con cuatro representantes que lograron el ascenso el verano pasado: Alonso de Ena, Antonio Monter, Armando Ramo y Sergio Usón.

Hace un año hubo once ascensos aragoneses entre colegiados y asistentes en las categorías nacionales y en este no solo no se ha producido ninguno sino que se ha anticipado el adiós de Jaime Latre, quien tenía previsto retirarse en un par de temporadas. Desde el Comité Técnico nacional consideran que el aragonés ha hecho una gran labor en el VAR y por eso le han destinado a esta función.

Ramo tiene previsto solicitar una reunión con el Comité Técnico de la Federación Española para evaluar el nivel de los colegiados aragoneses, ver dónde están los fallos y hacer los cambios oportunos para solventarlos y que Aragón recupere el máximo nivel. El pasado mes de noviembre se produjo el cambio en la presidencia de este comité, dejando el cargo Velasco Carballo y asumiéndolo Medina Cantalejo. El primero reconoció la labor con los árbitros de base que se realiza en la Federación Aragonesa y animó al comité aragonés a continuar con la misma línea y aguardar con paciencia la llegada de resultados.

El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Aragonesa de Fútbol entiende que obtiene buenos resultados tanto en la base como en el arbitraje femenino, pero la decisión hecha pública ayer supuso una «decepción» para el organismo. «Duele no tener representantes en la máxima categoría», reconocía Ramo, que también quiere reunirse con los árbitros de categorías regionales para conocer sus impresiones y ver qué se puede mejorar.

El Comité Técnico de Árbitros de Aragón entiende que la solución pasa por «formar cada vez mejor a los colegiados hasta Tercera División», donde llegan sus competencias, y, a partir de ahí, seguir en contacto con los colegiados cuando se marchan a Madrid para conocer sus evoluciones y ayudarles en la medida de lo posible. «Vamos a pelear por nuestros árbitros», resume Paco Ramo, para que Aragón recupere la máxima categoría cuanto antes.