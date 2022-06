La Sociedad Deportiva Huesca presentó su campaña de abonados para la temporada 22-23 con el lema 'Basado en hechos reales' y que espera que con ella se puedan repetir los 7.850 socios de la pasada campaña. Con este lema el club oscense busca transmitir «la comunión que durante muchos años ha habido entre la grada y el equipo y que el aficionado vuelva a sentirse protagonista», dijo el director general del club, Josete Ortas, que estuvo acompañado en la presentación por el consejero y director de Operaciones y Servicios, Agustín Pueyo.

En esta campaña se mantienen los precios en las nuevas altas y las renovaciones tendrán un descuento del 10%. Los precios irán, en adultos, desde 50 euros el abono más barato a 333 en los que renueven. Mientras, ara los nuevos abonados los precios estarán entre 115 y 450. La campaña se desarrollará hasta el 7 de agosto. Se mantiene la posibilidad de liberar la localidad para los partidos que no se pueda asistir y el club reembolsará el 40 % del importe en caso de vender esa entrada.

En la siguiente renovación del abono se descontará el importe acumulado con un máximo del 50 % del coste de la renovación. Si no se asiste o se libera la localidad el 50 % de partidos durante esta temporada, en la siguiente no se tendrá posibilidad de renovación. El Huesca aplicará un 10 % de descuento por los partidos de la temporada 21-22 a los que no se pudo asistir por la situación sociosanitaria y la posibilidad de fraccionar el pago en tres, seis o nueve meses. Igualmente no habrá día del club y los partidos de Copa del Rey, hasta la fase de octavos de final con equipos de la Liga SmartBank o categorías inferiores, se incluirán en el precio del abono.

En el terreno deportivo, la SD Huesca ha hecho dos grandes movimientos. Por un lado, la llegada de Ángel Martín González como nuevo director deportivo en sustitución de Rubén García, y la contratación de Cuco Ziganda como entrenador, después de terminar su etapa en el Oviedo, con el que rozó el playoff de ascenso a Primera División hasta la última jornada. Por el momento, el Huesca solo ha incorporado a un jugador: el extremo camerunés Patrick Soko (Douala, 1997). El equipo azulgrana ha llegado a un acuerdo con el jugador africano en un contrato para los próximos tres cursos tras llegar como agente libre tras subir con el Racing a Segunda.