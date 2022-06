Nuevo líder en el Tarazona

Javier Moreno dirigirá al conjunto turiasonense la próxima temporada tras la salida de David Navarro en mayo. El experimentado técnico, de 47 años, es la nueva opción que el conjunto rojillo quiere en sus filas para afrontar la Segunda RFEF. La presentación tendrá lugar mañana miércoles frente a los aficionados y medios de comunicación en la Plaza de España de Tarazona a las 20.00.

Moreno destaca por su personalidad y profesionalidad a la hora de gestionar grupos y conoce sobradamente la categoría tras dirigir a la SD Ejea en 2ªB logrando la permanencia y al CF Badalona con quienes no pudo evitar su descenso a Tercera RFEF. El club, ya con su nuevo entrenador, ha empezado a trabajar en perfilar la plantilla de cara a esta nueva temporada. "Hemos empezado a trabajar con Míchel Sanz, director deportivo, y estamos perfilando la plantilla poco a poco, sin prisa, viendo lo que nos interesa, lo que nos cuadra económicamente hablando. Con paciencia y con tranquilidad", explica el técnico. El Tarazona confirmó la semana pasada vía redes sociales la incorporación del guardameta Fran Dorronsoro.

Javi Moreno espera seguir concretando fichajes de forma prudente. "Vamos a ver qué jugadores se nos ofrecen. El objetivo en primer lugar es hacer un equipo que sea lo más competitivo posible para pasar la competición con la mayor tranquilidad posible. No hay que fallar en los fichajes", subraya el valenciano.

Igualmente, el ahora técnico rojillo militó en su etapa como delantero en prestigiosos clubs como AC Milán, Atlético de Madrid o Real Zaragoza, por lo que tiene experiencia en partidos con alta competitividad, pero no cree que eso sea lo más importante. "No sé si es un plus o no. Lo que sí que es verdad es que tengo unos conocimientos por todo lo que he vivido dentro de un vestuario, pero eso no significa que sea ni mejor ni peor entrenador que otro que no haya sido jugador. Mi forma de ver el fútbol y de pensar en el campo la intentaré transmitir en cada entrenamiento y cada partido", remarca.

No obstante, no pretende cambiar su filosofía, pese a que crea que tendrá que ajustarse a los jugadores. "Me gusta que mi equipo ataque, que sea atrevido, pero vamos a ver la plantilla que confeccionamos y en función de ello estudiaremos de qué forma se puede jugar y neutralizar a los equipos rivales", afirma el valenciano.

Finalmente, Moreno considera que el objetivo es la permanencia. "El propósito ahora mismo es salvarnos lo antes posible y no pasar apuros. Todo lo que venga después será bien recibido". Por otro lado, el Tarazona ya tiene organizada su pretemporada y su comienzo dependerá del inicio de la competición. "Si la Liga empieza el 4 de septiembre comenzaremos la pretemporada el 25 de julio. Si empieza antes, la iniciaremos una semana antes", acaba.