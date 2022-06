Delgado, la sirena aragonesa

María Delgado se ha colgado 2 platas y 2 bronces en el Mundial Paralímpico de Madeira que permiten sumar a España hasta 29 medallas totales. La aragonesa ha logrado la plata en el 4x100 libre y 4x100 estilos, además de conseguir el bronce en los 100 metros mariposa y 100 espaldas.

La deportista con discapacidad visual sufrió a principios de año una operación de una hernia en la espalda que hizo que su objetivo primordial no fuera ganar, sino poder llegar al Mundial en las mejores condiciones. "Estoy muy satisfecha por los resultados, sobre todo por el año tan complicado que he tenido. Llevaba arrastrando más de año y medio una hernia en la espalda. En los Juegos tuve dolor y en octubre, al finalizarlos, intentamos poner solución. En enero me tuvieron que intervenir y recuperarme de una operación quirúrgica fue complicado. Llegar al Mundial ya era todo un logro y evidentemente estos resultados me saben a oro, ha sido el año más complicado de mi carrera", asegura la nadadora de 24 años.

Delgado considera que volver a competir tras una lesión no es fácil. La nadadora subraya la importancia de encontrarse bien mentalmente, aunque para ello sea necesario tener paciencia. "La suerte también es un factor a la hora de que todo salga bien y no tener ningún tipo de recaída. Volver a recuperar el nivel es complicado, en mi caso he tenido una buena progresión. Fue todo muy rodado y recuperé mi estado de forma antes de lo esperado", remarca.

No obstante, nada llega por casualidad. La nadadora formada en Stadium Casablanca cree que el entrenamiento duro le ha llevado hasta aquí. "Habitualmente entrenamos de lunes a sábado tres horas por la mañana y también tres días a la semana por la tarde. Entre el agua y el gimnasio, las sesiones son bastante intensas y se suman muchas horas. Esto nos permite después llegar a un campeonato y poder aguantar todas las pruebas a gran nivel y llegar al final del torneo sabiendo que vas a competir", explica Delgado.

Por otro lado, la nadadora opina que hay grandes diferencias entre los Campeonatos del Mundo y los Juegos Paralímpicos, aunque los rivales sean prácticamente los mismos. "Hay grandes diferencias, el Mundial es cada 2 años, los Juegos cada 4. La gente lo que realmente prepara son los Juegos porque das el 200%, tanto mentalmente como físicamente. La motivación es totalmente distinta, el ambiente de vivir en una villa, encontrarte con atletas que admiras de otros deportes, el ambiente en las gradas, también las piscinas suelen ser más espectaculares y con más público. Los Juegos son el sueño de cualquier deportista", afirma.

Delgado lleva dedicándose a la natación profesional desde los 16 años cuando debutó con la selección española. No obstante, con apenas 8 años ya empezó a competir. La deportista no considera que haya ningún secreto para mantenerse en la élite. "No hay trucos, en mi caso la clave es la pasión que tengo por este deporte. Para mí ha sido un proceso muy natural, invertí cada año más tiempo. Puede parecer un poco sacrificado pero no elimino nada de mi vida por hacer natación. Es lo que elijo hacer", remarca. Actualmente, la zaragozana ya piensa en los Juegos Paralímpicos de París 2024 y quiere llegar en su mejor forma. "Me he recuperado de los problemas físicos para poder entrenar mirando a París", finaliza.