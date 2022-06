Inés Bergua, gimnasta: "Me gustaría lograr una medalla en París 2024"

La selección española de gimnasia rítmica consiguió la plata en la final del ejercicio mixto de cintas y pelotas en el Europeo de Tel Aviv, en Israel, tras seis años sin lograr una medalla. Una de las protagonistas de esta hazaña fue la aragonesa Inés Bergua, quien formó en el combinado español junto a Ana Arnau, Valeria Márquez, Mireia Martínez, Patricia Pérez y Salma Solaun. Además de la plata, las españolas lograron en la competición general un 5º puesto, al igual que en la final de aros. "Las expectativas se han cumplido, pero estuvimos a punto conseguir la medalla de bronce en la general y en aros. Nos podríamos haber ido con tres medallas en lugar de una. Igualmente, esto no le quita mérito a la que nos hemos llevado, pero tenemos más capacidad. Si en el ejercicio mixto del primer día no hubiéramos fallado habríamos conseguido otra medalla más. No obstante, estamos felices y contentas porque es nuestra primera medalla como equipo y además en un Campeonato de Europa. Sirve como demostración para el Mundial de septiembre", remarca Bergua.

Por otro lado, la oscense, de 18 años, considera que gimnastas como Alejandra Quereda, excapitana y actual seleccionadora, Lourdes Mohedano, Elena López, Sandra Aguilar o Artemi Gavezou, que lograron la plata en Río 2016, son sus referentes y un espejo en el que mirarse. No obstante, opina que a partir de 2020 llegó un cambio generacional y demostraron que eran capaces de competir en la élite. "Ellas tuvieron su propia evolución y acabaron en lo más alto. Sí que es cierto que desde 2016 ha habido muchos cambios, pero realmente a partir de 2020 fue cuando comenzó una nueva etapa para el equipo con Quereda como seleccionadora y Pelaz como entrenadora sénior. El año pasado mostramos que España quería volver a estar entre las mejores y casi conseguimos la plaza para Tokio. Este año hemos demostrado de nuevo que somos capaces, sobre todo al final de la temporada, donde yo considero que hemos dado un golpe sobre la mesa", asegura.

De todas formas, los éxitos no llegan solos. La aragonesa cree que la gimnasia rítmica es una de las disciplinas donde el plano psicológico es igual o más importante que el plano físico. "Es un deporte en el que necesitas más esfuerzo psicológico que físico. Igualmente, tenemos que cuidarnos el cuerpo porque es nuestra herramienta de trabajo. Hay lesiones y somos conscientes de que ser deportistas de élite implica entrenar con dolor, pero no pasa nada, siempre y cuando sepas tus límites. El entrenamiento mental es también necesario. Tienes que tener la mente fría al salir al tapiz y decir 'este es mi momento y tengo que hacerlo ahora'», explica.

El Campeonato del Mundo tendrá lugar en Sofía, Bulgaria, en septiembre de este año. Actualmente es la próxima competición oficial que va a disputar la selección española de gimnasia rítmica. Bergua opina que este Europeo pasado les ha motivado y les ha hecho darse cuenta de su calidad. "Estamos con muchas ganas de ir a este Mundial, este Europeo nos ha servido de motivación porque hemos demostrado tanto al resto del mundo como a nosotras mismas, que es lo más importante, que España está ahí y que hemos vuelto. Somos ambiciosas y tenemos un gran futuro", subraya. No obstante, el objetivo final son los Juegos Olímpicos de París 2024, a los que primero tienen que clasificarse, pero quieren apuntar a lo más alto. "Siendo ambiciosa y apuntando muy alto, me gustaría lograr medalla en París 2024. Es un objetivo muy difícil, y lo primero es clasificarse. De todas formas, lo principal es hacer los ejercicios perfectos, si logramos la medalla o no, ya no depende tanto de nosotras. Lo importante es trabajar duro que es lo que sí que depende de nosotrass, tanto para los Juegos Olímpicos como en los Campeonatos de Europa y Mundiales. Queremos aspirar a lo más alto, que claramente son las medallas", finaliza.