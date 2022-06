Otra liga para María Sanz

El Futsi Atlético Navalcarnero conquistó el pasado sábado su sexto título de Liga tras ganar al Pescados Rubén Burela en la vuelta de la final por el título de Primera División por 6-3. El choque de ida se saldó con un 2-2 que dejaba abierto el segundo partido, a pesar de que el empate le sirviera al Navalcarnero para lograr el campeonato, ya que ocupaba la primera posición en la tabla clasificatoria.

El club madrileño completó una espectacular temporada logrando 80 puntos con 26 victorias, 2 empates y tan solo 2 derrotas. María Sanz, natural de Zaragoza y jugadora del club rojiblanco, consiguió su tercer título liguero tras siete temporadas en la entidad. "Por fin pudimos levantarlo, ya que estos últimos tres años se nos estaba escapando en los últimos momentos. Competir y ganar la Liga demuestra regularidad, a pesar de que lo cambiaran y tengas que jugarte el campeonato en una semana", afirma María Sanz.

De igual forma, la futbolista opina que la regularidad fue su mayor aliado a la hora de lograr el campeonato. "Considero que la regularidad es una de nuestras mayores virtudes, pero parecía que nos estaba costando en los momentos decisivos. En ocasiones durante la campaña no nos sentíamos nosotras y esta temporada creo que hemos sabido superar esa barrera mental", explica la jugadora aragonesa.

El club madrileño anotó hasta 150 goles a favor y recibió apenas 58, por lo que la producción ofensiva fue su mayor aliado. Sanz logró ser la 2ª máxima goleadora de Primera solo por detrás de su compañera Ari, sumando hasta 25 goles. De igual forma, la marcha y lesiones de ciertas jugadoras fueron clave para que el resto asumiera mayores responsabilidades. "De cara a gol no nos podemos quejar, nos gusta atacar a todas. Creo que el secreto de esta temporada ha sido que, aparte de que me han entrado más goles que otros años, la lesión de Vanessa y la salida de Leticia Sánchez, significó que todas diéramos un paso al frente para suplirlas", remarca.

Sanz, junto a Irene Samper, zaragozana que juega en el Pescados Rubén Burela, son las únicas aragonesas que forman parte de la prelista de convocadas con la selección española. Actualmente siguen concentradas en Las Rozas a las órdenes de Claudia Pons de cara al próximo encuentro frente a Ucrania con motivo de la fase final del Europeo que se jugará el próximo viernes en Gondomar, Portugal. Sanz considera que Ucrania no será un rival cómodo, a pesar de que parezca inferior a España. "A priori Ucrania no sería un equipo favorito para ganar la Eurocopa, pero se merecen todo el respeto del mundo, están tocadas por temas no deportivos. Nos lo van poner complicado", asegura la futbolista.

No obstante, Sanz asegura que jugar al lado de las mejores lo hace todo más fácil. "Me pasa lo mismo en mi club. Tener a las mejores al lado a veces significa que los entrenamientos son más difíciles que los partidos", subraya. España defiende título por lo que el objetivo es revalidarlo. "El objetivo es ganarla. Sabemos que cuando juegas en España hay que ir a ganar y no vale otra cosa", finaliza.