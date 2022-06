España ya trabaja en el Príncipe Felipe para preparar los tres partidos de esta última ventana FIBA de la temporada. Con Carlos Alocén lesionado, en el grupo que ha formado Sergio Scariolo hay un zaragozano, Jaime Pradilla, hacia quien el seleccionador se ha deshecho en elogios a su llegada a la capital aragonesa. «Jaime ha hecho un temporadón. Ha entrado por primera vez en el profesionalismo en todos los sentidos, con su club, ha debutado con la selección, es uno de los jugadores que miramos con más interés y esperanza», apunta Scariolo.

Pradilla es un nombre de presente pero, sobre todo, de futuro. «No hay que ponerle prisas ni unas expectativas exageradas pero sí que tengo mucha esperanza puesta en él y dándole tiempo para evolucionar creo que seguramente podrá llegar a ser un fijo de la selección. Es mi planteamiento y espero que pueda producirse cuanto antes mejor gracias a él, a que se lo merezca», señala el preparador nacional.

España ya tiene plaza para la segunda fase de clasificación para el Mundial 2023, pero las victorias se acumulan y, además, Scariolo tiene que cerrar todavía la lista definitiva para el Eurobasket del mes de septiembre. Así que estos tres partidos, el del viernes ante Macedonia del Norte y los dos posteriores ante Georgia y Ucrania, cuentan y mucho para la selección y el técnico.

Por eso, cada día cuenta en esta semana de trabajo que el equipo nacional va a realizar en Zaragoza. La expedición partirá el domingo hacia Tbilisi para jugar el lunes contra Georgia. «Es un primer paso dentro de este verano largo en el que tenemos muchos partidos, con las ganas de poder asegurar la clasificación a otro campeonato del mundo y, por supuesto, también de comprobar la mejora de los jugadores, la evolución de los jóvenes y de poder también tener una proyección hacia la convocatoria de agosto cuando prepararemos el Campeonato de Europa de septiembre».

«No estamos clasificados para el Mundial, tenemos que sumar bastantes más victorias. Es difícil decir cuántas necesitamos pero con las que tenemos no basta, hay que sumar más. Por supuesto intentar también progresar en la puesta a punto. Este partido es un partido de impacto en la competición. No estamos clasificados para el Mundial, que es el objetivo. La segunda fase empieza ya y todos los partidos cuentan. No solo por la clasificación sino para tener datos y feedback por parte de todos los jugadores», insiste Scariolo.

El primer encuentro traerá de vuelta a la selección al Príncipe Felipe algo más de dos años después de su última visita, en la que perdió contra Polonia. «Siempre recuerdo el último partido que jugamos aquí lo perdimos contra Polonia. Un partido muy duro contra un equipo muy bueno. Estaba Carlos Alocén, que ahora está lesionado y estaría encantado de jugaren casa, en su tierra. Esperamos un apoyo importante y sobre todo poder dar a los aficionados de Zaragoza, que son expertos en baloncesto desde siempre, un espectáculo apreciable», apunta el seleccionador nacional.

Enfrente estará Macedonia del Norte. «Es un equipo con tiro, con grandes que se abren para tirar, con velocidad, tuvimos momentos muy buenos en Skopje para ganarles y también momentos en los que nos pusieron en gran dificultad, así que creo que es fundamental empezar con un nivel defensivo alto para poder ponernos siempre a resguardo de noches con poco acierto en el tiro, que están siempre a la vuelta de la esquina. Eso es innegociable», concluye.