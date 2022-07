Ascender como única opción

El descenso de categoría del Zaragoza CFF fue un golpe muy duro, además de inesperado, para el fútbol aragonés. Pero desde el club quieren dejar atrás esa enorme desilusión para volver a colocar a Zaragoza en una mejor posición en el mapa del futbol femenino nacional. Por ello se piensa ya en futuro, y el primer paso ha sido la confirmación de la continuidad de Samuel Luna como entrenador del equipo.

El técnico, que hasta coger las riendas del Zaragoza CFF solo había dirigido a equipos masculinos en El Olivar y Stadium Casablanca, se puso al frente de las aragonesas a mitad de temporada y, aunque no pudo lograr el objetivo de la salvación, desde todos los ámbitos del club quedaron satisfechos con su trabajo. «Incluso el mismo día que se consumó el descenso, con la tristeza que teníamos todos, me dijeron que confiaban en el proyecto y que existía la total predisposición para que siguiera», explica Luna. El entrenador reconoce que aún le da vueltas al partido decisivo en Córdoba: «Con la buena racha que llevábamos llegábamos con confianza y ante un equipo que para mí era inferior a nosotras. Pero a un partido y más ellas en casa con su gente, podía pasar cualquier cosa».

Por desgracia para el Zaragoza CFF, la moneda salió cruz y el club se tuvo que despedir de la Liga Reto Iberdrola. Ahora toca pensar en la nueva categoría que se estrena este año, la 2ª RFEF (tercera categoría del futbol femenino español), que de momento se presenta con muchas incógnitas. «Todavía sabemos poco, estamos a la espera. Vemos como todos los equipos estamos anunciando bajas pero no fichajes. La Federación todavía no ha comunicado las subvenciones, que son buena parte de nuestro presupuesto, por lo que de momento no podemos hacer mucho», admite Luna.

"Habrá rivales duros pero va a depender más de nosotras. Vamos a mantener un bloque muy potente"

El equipo ya ha comunicado que Naima García, Annelie Leitner, Cara Curtin, Anastasiya Shlapakova, Francesca Soro, Haley Berg y Sara Ketis no continuarán la próxima campaña en el equipo. A pesar de las numerosas ausencias, y de las incorporaciones necesarias que todavía no se conocen, Samuel Luna no pone excusas y no tiene dudas de cuál tiene que ser el objetivo del Zaragoza CFF para el próximo año. «Solo nos vale el ascenso. Dependerá un poco de la formación de la plantilla, pero en lo único que pensamos es en eso: subir», asegura el técnico zaragozano.

No lo tendrán fácil las aragonesas, que tendrán en el Grupo Norte rivales de mucho nombre que buscarán el mismo objetivo que ellas. Real Madrid B, Racing de Santander, Valladolid o Getafe serán algunos de los equipos a los que deberá hacer frente el Zaragoza CFF. «Son adversarios duros, pero pienso que va a depender más de nosotras que de los rivales. El bloque que vamos a poder mantener es muy potente», analiza el entrenador.

Así que, a pesar de la incertidumbre que rodea a la nueva categoría y a un equipo todavía por construir, la idea está clara. «El Zaragoza CFF es un club que por tradición e historia no se merece estar tan abajo. La ilusión es máxima y mi confianza, también», subraya Samuel Luna, que se ve de sobra capacitado para afrontar el nuevo desafío que le espera.