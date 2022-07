Mapi León y Marta Cardona, las promesas ya son realidad

Mañana a las 18.00 horas arranca la selección española de fútbol femenina su sueño por la Eurocopa contra Finlandia. Marta Cardona, extremo zaragozana que jugó en el Real Madrid durante dos temporadas y quien actualmente tiene su futuro en el aire y Mapi León, defensa zaragozana actual del FC Barcelona, serán las dos jugadoras aragonesas que disputarán la competición que tiene lugar en Inglaterra.

Nuria Mallada, exjugadora de la SD Huesca y del Zaragoza CFF durante 10 años, formó equipo con ambas internacionales y considera que desde el comienzo eran definitorias. La exjugadora apunta que Mapi era una futbolista que ya destacaba desde cadete y al subir al primer equipo con 16 años asumió galones. «En cuanto pudieron le hicieron ficha del primer equipo. Jugaba de lateral izquierdo y a pesar de su corta edad no se le hacía grande la categoría. Con 17 años era titular y lanzaba faltas y córners. Con estas condiciones se dieron cuenta de que tenían una joya», asegura.

Por otro lado, Mallada piensa que Cardona tuvo un crecimiento más paulatino. La exjugadora explica que Cardona llegó al Zaragoza CFF tras jugar al fútbol sala, por lo que el cambio fue notorio. «Jugaba de delantera y los últimos años fue cuando comenzó a despuntar. Fue un cambio progresivo más lento que el de Mapi, ya que especialmente en la delantera, pasar de fútbol sala a fútbol 11, es un cambio muy radical», puntualiza. Lucía Fuertes, jugadora del Zaragoza CFF, detalla que Cardona empezó a destacar especialmente por su potencia. «Evolucionó mucho, tenía una rapidez y calidad que marcaba la diferencia», valora.

Asimismo, Marta Cardona fue la jugadora revelación de la Liga Iberdrola en la temporada 2020-2021 anotando hasta 14 goles. Nuria supo antes que nadie su fichaje por el Real Madrid. «Fue una gran alegría, que una compañera y amiga como Marta fuera a jugar en un equipo tan grande como el Real Madrid, me hizo sentir orgullo por ella», explica. Lucía Fuertes, por su parte, opina que cuando se fueron de Zaragoza, el equipo las echó de menos. «Al final para progresar debían de dar ese paso, me parece algo normal, además Cardona ha tenido un papel importante en todos los equipos en los que ha estado», asegura.

Mapi León cumplió 50 internacionalidades frente a Italia. Nuria Mallada opina que será una de las piezas fundamentales en esta Eurocopa. «Mapi será titular y un factor determinante, pero no solo hay que valorar empezar desde el inicio. Marta, juegue de inicio o entre de revulsivo, va a tener un papel fundamental en la selección», relata.

Por su parte, Fuertes cree que el nivel de la selección es muy alto, pero aún así confía en que el ambas serán claves. «Las veo capacitadas para estar en el once. Igual Mapi es más fija, pero Marta salga o no de titular puede cambiar el partido. Si sale de revulsivo puede dar un giro al encuentro en 5 minutos, por su rapidez y desborde en banda», remarca. Finalmente, ambas jugadoras a sus 27 años poseen mucha calidad que ofrecer. Mallada matiza que ahora tienen experiencia y no sabe dónde estará su tope. «Les van a venir años muy buenos y nos van a hacer disfrutar a todos», concluye.