La presentación de la campaña de abonados de Casademont Zaragoza 2022-2023 ha tenido lugar en la sala de prensa del Pabellón Príncipe Felipe. En el acto han intervenido el gerente de Basket Zaragoza, Javier Gastón y el responsable de Marketing del club, Diego Chicón. En el coloquio, la entidad ha manifestado que ya cuenta entre particulares y de empresa con 6.233 abonados y el club quiere llegar hasta los 8.000.

El propio Gastón ha declarado que el primer objetivo de esta campaña es captar a los antiguos socios de hace dos temporadas, ya que tras la pandemia muchos se dieron de baja que se realizará en julio y agosto. La segunda fase corresponderá a septiembre y se realizará un acto para los abonados en el Príncipe Felipe. “El año pasado hubo un encuentro con la afición y tuvo una gran acogida. Aprovecharemos para presentar más acciones y aspectos de la campaña. Posiblemente será entre el 1 y 2 de septiembre dependiendo las instalaciones y se aprovechará para presentar las nuevas equipaciones oficiales”, explica.

Asimismo el gerente ha matizado que hoy viernes los abonados recibirán en sus correos electrónicos con toda la información. “Los que quieran realizar la renovación pero no cambiar sus localidades no tendrán que hacer nada y desde el club anunciaremos el importante para la renovación del abono”, recalca. También considera que lo más apropiado es seguir con el abono único en el que los hinchas pueden acudir a todos los partidos de las Fases Regulares de Liga Endesa ACB, Liga Femenina Endesa y EuroCup que se disputen en el Pabellón Príncipe Felipe. “Se podrán disfrutar de 35 partidos garantizados. Tendrá un formato digital, aunque también se podrá solicitar un abono físico”, subraya. Para la alegría de los aficionados que se abonaron en la temporada 2020-21, se devolverá el importe restante, ya que no se pudo acceder a los partidos en la segunda mitad de la temporada. “El club propuso distintas formas de compensación, una de ellas era la devolución económica descontando las renovaciones de los abonos de la 21-22 y la 22-23. El año pasado ya se hizo la mitad de esa compensación y este año se realizará automáticamente a los abonados que solicitaron el descuento de la otra mitad”, detalla Gastón.

Respecto a la renovación de los abonos, estos pueden realizarse de dos maneras. La primera opción mediante el pago domiciliado en el que se realizará de manera automática, que se podrá solicitar el 13 de julio en info@basketzaragoza.net. La segunda opción es mediante pago único y se podrá reclamar antes del día 13 de julio.

Diego Chicón ha aprovechado su turno para explicar los distintos descuentos que ofrece el club. El primero es el familiar en el que se descuenta un 20% en el segundo miembro de la unidad familiar y un 30% del tercero en adelante, siempre que tengan un mínimo de 16 años. El descuento infantil está centrado en aquellos aficionados con fecha de nacimiento entre el 2006 y 2015, el descuento oro en el que los mayores de 65 años reciben un 20% de descuento y finalmente el de discapacidad, en el que las personas con un grado superior al 33% pueden disfrutar de una reducción del 20%. El propio responsable de marketing ha detallado como conseguir esta rebaja. “Podéis hacerlo de distintas formas. Mediante el correo informativo, acudiendo a las oficinas del club, en las tiendas Embou de alta online o en nuestra página web tienda.basketzaragoza.net, además recibiréis una camiseta conmemorativa por el 20 aniversario del club”, remarca.

Una de las partes que más interesa a los hinchas son los precios de los abonos. En el caso de los aficionados que renueven su pago, el coste oscila desde los 595 euros hasta los 20 en el caso del “pequebono”. Por otro lado, las tarifas de los nuevos abonados fluctúan entre los 655 hasta los 155 de la grada FAB y carné joven, además de mantener el mismo precio del pequeabono. “Los precios serán los mismos que los de las últimas 2 temporadas. La tribuna inferior tendrá un precio de unos 14 euros por partido siendo nuestro abono más caro. En cambio, asentarse en el fondo de anillo 1, tendrá un precio de 6 euros. Finalmente, la grada FAB y la grada de carné joven reducen el precio a 4 euros por encuentro”, recalca. Además Casademont tiene pensado sacar en septiembre un abono solo para los encuentros femeninos, en vista de la popularidad y nivel que están adquiriendo las jugadoras. “Lanzaremos un abono femenino que tendrá un precio de 90 euros y se podrá acceder a todos los partidos y fase regular de las dos competiciones que disputan”, puntualiza.

Finalmente, el club ha decidido promocionar diferentes gradas como la de los hinchas, la joven, además de la puesta en marcha de una grada infantil. “Esta grada la lanzaremos en septiembre coincidiendo con el inicio del curso escolar. Podrán venir con monitores nuestros sin necesitar la ayuda de sus padres. Queremos reforzar esa ‘cantera’ de la marea roja”, concluye.