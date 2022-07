Fernando Zorrilla: "Vi cómo la rueda trasera del coche me pasaba por encima"

Todo sucedió muy rápido. A primera hora de la mañana del pasado martes, Fernando Zorrilla, campeón de España de triatlón de media distancia, se dirigía a su trabajo en bicicleta cuando, a la altura de la calle Asín y Palacios, la vida se detuvo. Un conductor ebrio y drogado arrolló al deportista aragonés, que se recupera en el hospital Miguel Servet de la fractura de pelvis sufrida como consecuencia del impacto. No tendrá que pasar por el quirófano pero tiene por delante semanas de reposo y trabajo. “Tengo muchos dolores, la verdad, además de malestar físico e incomodidad, pero ya centrado en recuperarme más que en darle vueltas a la cabeza”, admite a este diario desde el centro hospitalario, donde permanecerá todavía unos días más antes de volver a casa. Allí, le esperan entre cuatro y seis semanas de reposo antes de volver a caminar. “Al menos la fractura de pelvis no requiere operación”, se consuela.

Zorrilla, del Stadium Casablanca, recuerda con nitidez lo que pasó aquella mañana. “No perdí el conocimiento en ningún momento y fui consciente de todo. Iba con la bicicleta cuando llegó un coche por detrás, no lo vi venir y me embistió por detrás. Caí y traté de hacerme una bola para intentar que no me arrollase sino que me arrastrara y así fue a través de los bajos y la matrícula del vehículo”.

Pero lo peor no fue el impacto de la caída o las quemaduras por el asfalto. “Desde el suelo, boca arriba, vi que la rueda trasera derecha me pasaba por encima de la cadera. Pensaba que iba a quedarme en silla de ruedas pero vi que movía las piernas y los pies”, rememora el triatleta aragonés, que fue atendido inmediatamente. “Llegó mucha gente y la ambulancia no tardó, aunque los minutos ahí abajo se hicieron muy largos. Una persona cogió mi móvil y me preguntó si llamaba a alguien. Yo le dije que a mi novia, que estaba cerca y cuando la vi llegar con lágrimas en los ojos y yo ahí, agonizando, es bastante angustioso”, indica Zorrilla, que respiró aliviado cuando comprobó que podía mover las extremidades inferiores. “Cuando el médico me tocó las piernas y vi que las sentía supe que no había perdido la movilidad, pero se me pasó de todo por la cabeza. Afortunadamente, se me quitó un gran peso de encima porque podía haber sido mucho peor”

Centrado únicamente en recuperarse “bien y sin prisas”, la competición ha quedado relegada a segundo plano. “Doy por perdidos los objetivos deportivos de la temporada, como la convocatoria con la selección para correr el Campeonato de Europa, que me hacía ilusión. Pero lo primero es recuperarme bien y sin secuelas para la vida diaria y después empezar poco a poco con la recuperación”.

El aragonés, que agradece “muchísimo” la gran cantidad de mensajes de apoyo y ánimo recibidos, no ha recibido noticias del conductor, al que se le imputa un delito contra la seguridad vial y otro de lesiones por imprudencia. “No sé nada de él, solo que dio positivo en alcohol y drogas. No se ha puesto en contacto conmigo para nada”, lamenta.