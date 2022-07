Una plata de esperanza para Aday Mara y Lucas Langarita

Si había que perder, España eligió la mejor manera. La selección se tuvo que conformar con la medalla de plata en el Mundial sub-17 tras caer derrotada por 67-79 ante Estados Unidos en un encuentro en el que llegaron con ventaja hasta mediados del tercer cuarto y en el que los aragoneses Aday Mara (16 puntos y 25 de valoración) y Lucas Langarita (6 puntos) volvieron a ser protagonistas. Este último entró en el quinteto ideal del campeonato.

España salió sin complejos, planteando un partido de tú a tú a los americanos. De la selección fueron las primeras ventajas, que con inteligencia conseguía sobreponerse a la mayor capacidad atlética del rival. Los estadounidenses, que contaban sus partidos por paseos militares, se vieron sorprendido por el nivel de los jóvenes españoles. Mara, con un mate, ponía en el 20-13 en el marcador y cerraba un cuarto casi perfecto.

Estados Unidos comenzó a despertar y, con una presión alta, provocó los primeros errores de los españoles, que sin embargo se recompusieron rápido. Lucas Langarita se colgó del aro para poner el 27-20 mediado el segundo cuarto, mientras Mara era protagonista en los dos lados de la cancha, con una asistencia y un tapón de mucho mérito. Al descanso llegó España con ventaja de cinco puntos (35-30) y lanzando un mensaje claro a los americanos de que si querían llevarse el título iban a tener que subir mucho su nivel.

Eso hicieron tras el paso por vestuarios. Los norteamericanos metieron una marcha más y salieron más serios y ordenados. Fue entonces cuando a España le entraron las dudas, y aunque lograba seguir a duras penas por delante, el partido había cambiado. La selección se atascó en ataque y los contraataques de Estados Unidos le permitieron ponerse por primera vez por delante (49-50). Verse por debajo fue un golpe duro para el equipo español, que seguía noqueado y cometiendo demasiadas pérdidas, fruto de la falta de ideas y el cansancio. Los americanos, por el contrario, disfrutaban y con dos triples consecutivos cerraron el tercer cuarto (51-62).

Una misión imposible parecía ya la remontada en los últimos 10 minutos, pero los españoles intentaron la machada. Fue ahí cuando Aday Mara se agigantó, todavía más, y sacó la rasmia aragonesa para mantener a España con vida. Una perfecta conexión con Langarita acabó en un mate del interior que acercó en el marcador a la selección hasta los 8 puntos e hizo creer al Martín Carpena.

Pero los americanos no se dejaron sorprender y supieron administrar la ventaja, que rondó durante los últimos minutos los 10 puntos. Empezó entonces un intercambio de canastas que no valía a la selección y que desembocó en un final bronco de partido, con una innecesaria tangana tras el pitido final. Una derrota, lógica teniendo en cuenta el rival, que de ninguna manera empaña el espectacular torneo de España en general, y de los aragoneses Mara y Langarita en particular, y que confirma el prometedor futuro que tienen por delante las dos perlas del Casademont Zaragoza.