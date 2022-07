Salma Paralluelo, atleta y futbolista del Villarreal e internacional española, anunció este domingo en sus redes sociales que se desvincula del Villarreal CF tras haber formado parte del primer equipo femenino durante las tres últimas campañas. “Me despido del equipo que me ha visto crecer estos tres últimos años. Solo tengo palabras de agradecimiento y orgullo hacia las personas que forman parte de este club por darme la oportunidad de llegar y hacer que me salten las lágrimas al tenerme que ir. En vosotros he encontrado una familia. Gracias por dármelo todo”, dijo Paralluelo.

La deportista había sido convocada por primera vez por la selección española absoluta y entró en la lista definitiva de jugadoras para disputar la Eurocopa, pero una lesión mioaponeurótica del músculo sóleo de la pierna izquierda le impidió debutar con el combinado nacional. La jugadora se ha caracterizado por alternar el fútbol y el atletismo de alto nivel en el Playas de Castellón (club con un convenio con el Villarreal), si bien todo apunta a que dejará el atletismo para centrarse únicamente en su carrera futbolística. Como futbolista se proclamó campeona del mundo y de Europa sub-17, mientras que en atletismo consiguió el récord nacional de 400 en pista cubierta y el de 400 metros vallas al aire libre. Tras el anuncio de la jugadora aragonesa, el Villarreal agradeció mediante un comunicado “su compromiso con la entidad durante los años que ha vestido la elástica amarilla, siendo partícipe del histórico ascenso a Primera Iberdrola en la temporada 2020-21 y la permanencia en la 2021-22” y le deseó mucha suerte y éxitos en su nueva etapa.