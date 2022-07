A sus 79 años, Alfredo Cucalón sigue entrenando en el CD San Gregorio. Actualmente se ocupa de coordinar las categorías más jóvenes, desde los alevines, 10 años, hasta la escuela con 4. También ejerce de delegado en el Liga Nacional y en 1ª Regional, el primer equipo del club, además del conjunto femenino. Esto le convierte en el entrenador en activo más veterano de Aragón tras comenzar su andadura como técnico en 1974 en el Santo Domingo.

Tras 48 años, Cucalón ha logrado 10 ascensos y entrenado hasta 18 clubs como el Juventud, Ebro, Cuarte, Lanaja, Montecarlo o San Gregorio, con el que logró junto a López Lamata ascender desde 2ª Regional hasta 3ª División. "He entrenado en muchos clubs, es más fácil decir donde no he estado que donde sí", detalla.

De igual forma, el técnico saca fuerzas gracias a su pasión por este deporte. "El fútbol ha sido mi vida, siempre digo que es la última temporada y aquí sigo", asegura. Asimismo, el entrenador coincide en que el fútbol ha cambiado mucho en los últimos años. El técnico considera que actualmente hay mayor tecnología. "Hay mejores balones, campos, entrenamientos y mejores entrenadores, pero yo creo que se juega menos al fútbol. Ahora prima más el físico que la habilidad del jugador. Personalmente, inculco a mis entrenadores la idea de que un buen trabajo es conseguir que tus jugadores suban de categoría", dice.

Por otro lado, el técnico matiza que para ser un buen mister debes saber en qué categoría estás y qué objetivos tienes. "Les digo a los entrenadores que mínimo cada jugador debe jugar un 40% de los minutos. No puede irte un niño dos veces a la semana a entrenar y luego sacarlo en el partido 5 minutos", expresa.

El entrenador explica que este último año recibieron a jugadores de hasta 3 años. "A los pequeños les enseñamos coordinación. No creo que sirva de nada dar vueltas al campo, es mejor entrenar con el balón, que es con lo que se juega", subraya.

Además, Cucalón matiza que en la actualidad le apasionan más las edades de formación que la pura y dura competición de las categorías más altas. "Con los más mayores se buscan resultados. Hace poco tuvimos que llamar a varios juveniles para poder disputar un partido con el regional. La gente no tiene el compromiso que tenía antes. Ahora los jugadores terminan el partido y los vuelves a ver el próximo entrenamiento, si vienen. Sin embargo, los niños terminan el partido y siguen jugando al fútbol. Se vive más el fútbol con los más pequeños", asegura.

Para concluir, Cucalón no sabe cuándo acabará su papel. "Sigo con la ilusión del primer día, físicamente estoy bien. Además sé que los demás técnicos me ven como referencia y se dejan aconsejar por mí", finaliza.