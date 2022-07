Sabor a gloria inesperada

Dos medallas en los Juegos del Mediterráneo que se disputaron en Orán (Argelia) logró el nadador zaragozano de El Olivar Luis Domínguez, una buena cosecha, sin duda, con sabor a gloria, aunque sin que llegara a esa cita en su mejor momento. "No pensaba que iba a salir todo tan bien", remarca. Pero salió. Conquistó una plata en el relevo 4x200 metros libres y un bronce en los 200 metros libres. Además, Domínguez batió el récord de Aragón absoluto de piscina en los 200 metros libres con un tiempo de 1.48.33.

"Lograr este reto me sorprendió, no considero que fuera muy preparado y aún así logré mi mejor marca en esta prueba", apunta el zaragozano, que vivió entre el 25 de junio y el 5 de julio una gran experiencia en tierras argelinas. Estos Juegos del Mediterráneo no son, qué duda cabe, tan exigentes como los olímpicos, pero está convencido, que es un torneo en el que coges experiencia para futuras citas. "Yo creo que es un ambiente perfecto. Te sientes igual que los olímpicos, ya que hay una villa donde nos reunimos todos a modo de sede y vas en autobús a las competiciones. La sensación es prácticamente la misma. De esta manera te ayuda a saber cómo es un escenario en unos Juegos Olímpicos", matiza Domíguez.

El deportista comenzó su andadura en esta disciplina cuando sus padres lo apuntaron en un cursillo. "Parecía que se me daba bien, fui siguiendo hasta que empecé a nadar en mi colegio y de ahí ya salté a El Olivar. Seguía progresando y pasando las categorías", remarca.

Igualmente, el nadador tiene una rutina muy exigente de entrenamientos contando con 9 a lo largo de la semana distribuidos entre mañana y tarde. "De lunes a sábado entrenamos todas las tardes. Lunes, miércoles y viernes hacemos días de doble sesión, aunque en estos hay un poquito menos de intensidad", detalla.

El nadador explica que no fue a Omán en su mejor estado de forma, ya que no pudo realizar la llamada puesta a punto, en la que según Domínguez los nadadores van bajando progresivamente la distancia del entrenamiento para así descansar su cuerpo, pero a su vez llegar en buen estado físico. "Tuve varias competiciones anteriormente y no tuve tiempo de poder realizar mi puesta a punto. Este entrenamiento consiste en bajar los metros para seguir en plena forma. El primer día empiezas por ejemplo con 7.000 metros, el segundo, 6.000 y así progresivamente hasta el día de la competición. No obstante, en los entrenamientos me vi bastante en forma".

No obstante, el nadador considera que pese a estar en un gran momento es importante la concentración tanto en la competición como en los días previos. "Es clave estar concentrado, especialmente momentos antes de lanzarte al agua. En mi caso, yo tampoco le doy muchas vueltas a las competiciones porque soy una persona muy tranquila. En estos Juegos tampoco fui con mucha presión, ya que sabía que no había entrenado mucho, porque tengo otros campeonatos como objetivos principales", asegura.

Los próximos retos de Domínguez son el Campeonato de España, al que afirma que irá sin la puesta a punto, y el Europeo, que tendrá lugar en Roma. El zaragozano logró hace tres meses la marca necesaria para participar en este Europeo en el que ha focalizado todos sus esfuerzos. "Al Nacional iré sin la puesta a punto al igual que en estos Juegos. Entrenaré los días antes para llegar en forma y preparado, pero el que realmente me importa es el Europeo", expresa.

Finalmente, Domínguez cree que el Campeonato de España le servirá para tener un termómetro de su propia forma. "Es una buena manera de ganar experiencia y más estando pegados tanto el Europeo como el Nacional. Esto me ayudará a valorar en qué forma llego", concluye.