El curioso caso de Iguacel

Christian Iguacel es un atleta nacido en Bielsa pero que compite con la selección belga en el Campeonato del Mundo de atletismo que se celebra en Eugene, Estados Unidos, desde mañana al 24 de julio. La peculiar doble nacionalidad del oscense viene dada por parte de su madre, que es belga, estudió en España y conoció al que sería el padre de Christian. «Desde los tres años estuve en Bélgica y en las vacaciones vengo a España», asegura.

El propio atleta detalla que comenzó jugando al fútbol, donde destacaba por su notoria velocidad. «Empecé a realizar carreras de 5 y 10 kilómetros en carretera para mejorar mi velocidad en el fútbol. Me inscribí en una competición de 100 metros y gané con 20 de diferencia. Vi que mi fuerte era el atletismo y decidí dejar el fútbol. Prácticamente de un día para otro me clasifiqué con la selección sub-20 de Bélgica para el Europeo de Suecia en 2015», matiza.

Asimismo, Iguacel no compite con el combinado español, ya que desde un principio estuvo federado con Bélgica y cambiar de idea a mitad del proceso no era una opción. «Estos aspectos no los he elegido yo. Me decanté por Bélgica principalmente porque empecé a competir allí y una vez que corres representando a un país solo lo puedes cambiar si pasas tres años sin competir. Si pudiera haría una bandera medio española, medio belga», puntualiza entre risas. Sin embargo, Iguacel no es el único competidor de este Mundial con raíces aragonesas. Carlos Mayo también correrá en Eugene, pero en los 10.000 metros.

Respecto a Iguacel, todavía no sabe a ciencia cierta si disputará el torneo, ya que el entrenador es quien decide la convocatoria. Por lo que él valorará quien realiza el 4x400 metros mixto mañana a las 11.45 (20:45 en España) y el sábado 23 a las 17.40 (2.40 española) el 4x400 metros masculino. «Somos tres chicos para los dos puestos que ocupamos los hombres en el mixto y para el masculino seremos hasta cinco para cuatro huecos. No puedo asegurar que vaya a competir al 100%», remarca.

No obstante, los buenos resultados no aparecen solos. Los días previos al Mundial el deportista se concentró junto al resto de internacionales cerca de Los Ángeles, ya que comparte el mismo horario que Eugene y de esa forma adaptarse. «Hemos entrenado estos días bajo el sol para aclimatarnos. Asimismo, hemos hecho solo lo justo y necesario porque cuando un campeonato está tan cerca solo entrenas lo importante», remarca el atleta.

Finalmente, el atleta ya mira de reojo el Europeo de Munich del 15 de agosto al 21. «En mi caso estaré en el relevo normal. Creo que se llevará la misma convocatoria que la del Mundial», concluye.