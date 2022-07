Una explosión sin precedentes

Si bien el pasado año no fue el mejor para el deporte aragonés en líneas generales, no todo son mala noticias para el futuro de la comunidad en este ámbito. Y es que hay una generación de jóvenes que está dispuesta a derribar todas las barreras que se encuentre en su camino y a conseguir colocar a Aragón en el escalafón más alto a nivel nacional. Algunos son todavía promesas y otros ya son una realidad, aunque aún ninguno ha alcanzado su techo, si es que ese existe. Pero, ¿qué hay detrás de esta hornada de talento con la que se vislumbra una época de emociones fuertes y éxitos para los amantes del deporte en la comunidad? ¿Es fruto de la casualidad esta explosión sin precedentes de jóvenes (aunque sobradamente preparados) o hay algo más?

«Aragón siempre ha sido una tierra de talento, pero creo que ahora contamos con más y mejores armas para tratar de pulirlos», reflexiona José Miguel Sierra, presidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto. El mejor, y más reciente, ejemplo de ello, es el protagonismo de Aday Mara y Lucas Langarita en la España sub-17 que justo hace una semana se proclamó subcampeona del mundo. «Además no han sido dos jugadores más, han sido dos de los que más han tirado del carro», subraya Sierra. No en vano, Langarita fue incluido en el mejor quinteto de la competición y Aday Mara asombró a propios y extraños (incluidos ojeadores de la NBA) con su asombroso físico y su visión de juego, sorprendente para un jugador de 2,20 metros.

"Gastar en deporte no es gastar, es una inversión", dice Óscar Fle

Pero el presidente es consciente de que el secreto del éxito está en la base. «Estos chicos son solo la punta del iceberg. Las licencias no paran de crecer. Zaragoza y Aragón siempre han sido tierra de baloncesto», apunta. José Miguel Sierra, para explicar este boom de estrellas adolescentes, destaca el programa de tecnificaciones que llevan a cabo: «Hay que dirigir el potencial que tienen, ayudarles a mejorar. Al final, los resultados están ahí. Algo estaremos haciendo bien». Aunque para Sierra el éxito está, no solo en llegar, sino en mantenerse, como los casos de Carlos Alocén o Jaime Pradilla, internacionales absolutos con España. «Se les ha dado la oportunidad y han demostrado con creces lo que son», finaliza el dirigente.

Las oportunidades

Otro que se muestra encantado con el momento que atraviesan los jóvenes deportistas de la comunidad es Óscar Fle, presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, que en 2022 está celebrando su centenario. «Aquí vivimos el deporte muy intensamente y en materia prima no tenemos nada que envidiar a lo de fuera», asegura. Fle considera que en los últimos años se están mejorando todos los factores que intervienen en las etapas formativas de los jugadores. «Ahora se trabaja mejor desde los equipos, hay mejores instalaciones y al frente de los clubs cada vez hay personas más cualificadas», subraya el presidente. «Las consecuencias de ello son que, lógicamente, todos salen mejor preparados y además, si se trabaja bien la base, es más fácil detectar los jugadores que lo tienen todo para sobresalir y hacerse un sitio en la élite de su deporte.

El único asterisco que le pone Fle al momento por el que atraviesa el fútbol aragonés es, como no podía ser de otro modo, el Real Zaragoza: «La Segunda no es el sitio al que pertenece el club. Si antes hablamos de jóvenes aragoneses, yo creo que los Azón, Francés, Francho y compañía son los que nos tienen que devolver a donde merecemos. Quién mejor que ellos». Para que sigan saliendo promesas desde abajo, Óscar Fle tiene clara la receta. «Nosotros siempre queremos más. Cuántos más recursos se tienen, mejor salen las cosas. Además, que gastar en deporte no es gastar, es una inversión de la que luego se beneficia toda la sociedad», reflexiona.

Los recursos

Donde también se está viviendo una época de brotes verdes es en el atletismo, donde hay muchos nombres que brillan con luz propia. Pol Oriach, Mireya Arnedillo, Sergio del Barrio son la cabeza de una generación que no para de batir récords. «Estamos muy orgullosos del trabajo de nuestra gente. Es increíble todo lo que consiguen. Su corazón y su determinación les van a permitir llegar a lo más alto», afirma Alberto Pallarés, presidente de la Federación Aragonesa, que resalta el nivel de los entrenadores de la comunidad. Eso sí, el dirigente cree que se podrían conseguir muchas cosas más si tuvieran más medios a su alcance. «En nuestro deporte hay veces que no se cubren ni las mínimas necesidades de un atleta. Es una pena porque ya que tenemos todo este talento hay que intentar retenerlo y que no emigre. Muchas veces no se van porque quieren, sino porque no tienen otro remedio», explica Pallarés, que anhela la construcción de un centro de alto rendimiento en la comunidad.

Si sobre la tierra las cosas marchan estupendamente, no van mucho peor bajo el agua. «Estamos viviendo un gran momento en la natación aragonesa», asegura Sonia García, directora de la cantera de El Olivar, una entidad que cuenta con más de 200 nadadores. «Las facultades físicas y mentales con las que llegan ahora los chicos no las había visto nunca», añade. El máximo exponente es Luis Domínguez, ganador de dos metales en los Juegos Mediterráneos. «Para la cantera es clave tener referentes de la casa. Así ven que se puede llegar a lo más alto y su motivación crece», dice García.

Pero la lista, a la que no paran de sumarse jóvenes promesas aragonesas no acaba aquí. Salma Paralluelo acaba de fichar por el Barça, los hermanos Osanz, María Laborda, Zoe Hernández, Begoña García, Irene Burillo, Raquel Roy, Inés Bergua... son algunos nombres de una generación rebosante de talento y compromiso, responsable del estado de ebullición en el que se encuentra el deporte aragonés.