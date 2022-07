La selección española disputará del 26 al 31 de julio el Mundial de BMX Racing en Nantes. Hoy tuvo lugar en el Centro Deportivo Municipal David Cañada el acto en el que se presentó a los internacionales. Dentro de las convocados se encuentran los júnior Alejandro García y Miquel Hernández y los sub-23 Pablo García, Marc Román, Gabriel Avellaneda, Mariona Calvis y Adriana Domínguez, ciclista aragonesa que se encuentra entrenando en Bélgica. "Es un gran logro esta clasificación. Veo al equipo bastante bien, teniendo en cuenta que no tenemos las mismas facilidades que el resto", puntualiza.

Adriana explica que las pruebas de BMX se componen de 8 personas que se enfrentan en un circuito con una rampa de 8 metros de altura, que en su bajada tiene obstáculos y curvas, de esta manera se consigue aunar velocidad y técnica. "Normalmente son 8 corredores por prueba y los 4 primeros pasan de ronda hasta llegar a la final", matiza.

La deportista aragonesa considera que la selección francesa es la más potente en este Mundial, no solamente por jugar en casa, sino porque la cultura de esta disciplina en Francia es mucho más popular que en España. "En la final del Europeo de Dessel en Bélgica, de ocho corredores, cinco eran franceses en élite masculino, apuntan maneras", expresa entre risas la ciclista. De hecho, Domínguez sueña con ir a Francia a competir y estudiar, ya que en España no hay un circuito con las medidas oficiales. "Si en España no se hace una rampa de 8 metros o un circuito en condiciones, me tendré que ir a vivir a un sitio donde pueda entrenar, como Francia o Bélgica", valora la aragonesa.

De hecho, la deportista actualmente se encuentra preparando el Mundial en Bélgica. "Nos tenemos que ‘buscar la vida’ para entrenar decentemente. En el resto del mundo hay mínimo una rampa oficial", afirma. No obstante, esto no le exime de entrenar durante 6 días semanales. "Entrenamos en circuito y también hacemos gimnasio y esprints hacia arriba y hacia abajo. De todas formas, dependiendo la época del año se realizan más unos u otros. Entrenamos todo el cuerpo en general, porque necesitas tener resistencia anaeróbica, pues la vuelta dura 30 segundos", asegura.

Asimismo, Domínguez disputó el Europeo de Dessel del 7 al 10 de julio en el que se vio "un poco floja", ya que volvió de una lesión en el hombro, la única de importancia que ha tenido en más de 10 años según la ciclista. "El Europeo fue la primera carrera tras la lesión, ahora he estado entrenando estas semanas y he podido trabajar bien", remarca la deportista.

Finalmente, Domínguez está centrada totalmente en el Mundial de Nantes, pero ya mira de reojo otras competiciones. "En agosto se suele descansar. En octubre son los dos últimos Mundiales en Bogotá, Colombia, aunque todavía está en el aire. Lo que sí que haremos será un indoor en Saint Etienne, Francia, para despedir la temporada", concluye.