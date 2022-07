Hoy a las 10.00 horas comenzó el Kilómetro Vertical, la primera de las seis pruebas que se disputarán en el Gran Trail Trangoworld-Aneto Posets (GTTAP) celebrado en Benasque, Huesca.

La salida se produjo en Llanos del Hospital donde 82 participantes se enfrentaron a un recorrido de 5,4 km y 1.000 m de desnivel positivo con el objetivo de alcanzar la cima del Pico Salvaguardia (2.735 m).

Los ganadores de la prueba fueron el soriano Daniel Izquierdo, que se proclamó ganador como gran sorpresa de la jornada, y la alcarreña Virgina López. Izquierdo logró completar el recorrido en tan solo 44.24, mientras que López lo completo en 51.50. Los segundos puestos tienen los nombres del argentino Diego Simón y la catalana Anna Comet, quienes terminaron la carrera en 45.16 y 53.00, respectivamente. El catalán David Prades (45.28) y la turolense Patricia Villanueva (53.14) quedaron en tercer lugar.

Dani Izquierdo valoró que fue una ventaja conocer el recorrido, pero aún así, no creía que lograría este resultado. "No me esperaba ganar. He jugado mis cartas, pues conocía muy bien el recorrido, y me ha salido mejor de lo que pensaba", declaró el corredor soriano que está viviendo su primera temporada centrado en trail running.

Asimismo, Virginia Pérez, actual líder de la Copa del Mundo de Skyrunning, explicó que su principal objetivo era realizar una buena carrera y reencontrarse consigo misma. "Venía con la ilusión de hacer una buena carrera y recuperar sensaciones de cara a lo que resta de temporada y ha sido así. Tengo que reconocer que el valle de Benasque es mi debilidad", remarcó la atleta alcarreña, enamorada del paisaje aragonés.

El Kilómetro Vertical comenzó a las 10.00, con los corredores saliendo de manera individual cada 30 segundos y con una sección de 600 m neutralizada. Tras ello, empezaba el tramo cronometrado, en el que dosificar el esfuerzo y la intensidad fue clave para lograr una buena marca, pues para muchos está es la modalidad más agónica de las carreras por montaña.

La ruta llevó a los participantes a recorrer 3 km del Portillón de Benasque, un camino histórico para muchos. Posteriormente, atravesaron el ascenso al Salvaguardia, que según los expertos es el tramo más técnico. De hecho, los atletas recorrieron una zona en la que disfrutaron de los últimos glaciares de los Pirineos como el Aneto y el Posets.

Por otro lado, Manolo Bara, presidente del club Peña Guara, valoró el buen curso de la competición y consideró que el Kilómetro Vertical seguirá en las siguientes ediciones. "Podemos decir que el KV se va a mantendrá en próximas ediciones. Estas montañas ofrecen un increíble espectáculo. Que el primer día del evento, y en una prueba que organizas por primera vez, la gente te felicite, es la mejor noticia", apuntó Bara.

La próxima carrera se producirá en la medianoche del viernes al sábado y es la prueba más emblemática, el Gran Trail Aneto-Posetsde 105 km y 6.760 m positivos. El sábado por la mañana será el turno de la Vuelta al Aneto, con sus 55 km y 3.630 m positivos, que partirá a las 7.00 acogiendo además el Campeonato de Aragón en la modalidad Ultra. Una hora después, a las 8.00, comenzará la Maratón de las Tucas, de 42 km y 2.500 m positivos y la Peque Aneto que se realizará a las 10.00.

Finalmente, el domingo se celebrarán la Vuelta al Pico Cerler, que arrancará a las 8.00 horas con 25,5 km y 1.250 m positivos y la Vuelta al Molino, de 12,5 km y 460 m, que tendrá lugar a las 9.00 y servirá como colofón final.