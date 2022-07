César Azpilicueta está ya a un paso de convertirse en nuevo jugador del Barça. El club blaugrana está cerca de llegar a un principio de acuerdo con el Chelsea para formalizar un traspaso que llegará a los cinco millones de euros con algún variable incluido. El acuerdo con el futbolista es total por dos temporada más una opcional, aunque el lateral tendría prácticamente los tres años garantizados. El Barça está esperando una llamada para desbloquear toda la situación y ésta puede ser inminente si, finalmente, el Chelsea hace oficial el fichaje de Jules Koundé, que todavía se está negociando.

El fichaje de Azpilicueta por el Barça se da por descontado aunque el timming se ha ido retrasando ante la necesidad del Chelsea de firmar jugadores defensivos para afrontar la pretemporada con normalidad. El club inglés ya le dio garantías a Azpilicueta de que saldría en unos días a la espera de incorporar futbolistas en la zaga y el lateral se está comportando con total profesionalidad participando en los entrenamientos y en los partidos. El acuerdo es prácticamente total, pero en el Barça esperan ya que el defensa pueda realizar la segunda parte de la gira estadounidense con el equipo.

El caso de Marcos Alonso se tratará durante la próxima semana. Sigue siendo prioridad absoluta tanto para Xavi Hernández como para el área deportiva, pero aquí si que las negociaciones están más ralentizadas. Falta el acuerdo definitivo con el jugador y con el Chelsea, pero el Barça no tiene tanta urgencia. Hay optimismo de que todo pueda quedar finiquitado en días y, a pesar de los últimos ofrecimientos por esa banda, en el Barça no dudan de la operación. Si firma Marcos Alonso, Baldé saldrá cedido una temporada y ofertas no le faltan en el mercado.