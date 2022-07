Este jueves se ha celebrado en el pabellón Príncipe Felipe la rueda de prensa con motivo de la presentación del Casademont Balonmano Zaragoza, en la que han comparecido Pablo Hernández, presidente de BM Zaragoza; Sergio Durbán, presidente del CD Sportcor; Juan Manuel Giménez, presidente de AD Ademar y Reynaldo Benito, presidente de Basket Zaragoza 2002. Junto a ellos ha asistido al acto distintas personalidades institucionales como Javier de Diego, director general de Deportes del Gobierno de Aragón; Alfredo Zaldívar, diputado de la DGZ y José Antonio Martínez, gerente de Zaragoza Deporte Municipal.

Benito fue quien comenzó este coloquio sumando numerosos agradecimientos a las instituciones, valorando que lo importante es “no pelearse entre los clubs” y unirse entre todos para formar un proyecto ambicioso. “Ha sido un convenio en el que se ha querido aunar esfuerzos. Basket Zaragoza fomenta el deporte, especialmente el baloncesto, en escuelas y colegios, por lo que creemos que tenemos muchas sinergias para generar esta unión”, apuntó.

No obstante, el presidente no considera que haya que hacer todo al momento y ha remarcado que la paciencia es clave en este proyecto. “No corramos lo que no podemos correr. En baloncesto nos costó mucho llegar a la ACB, no debemos cometer los mismos fallos”, matizó.

Pablo Hernández, el que fuera portero del Balonmano Aragón, ha aprovechado su turno para comentar el principal objetivo del convenio. “Conseguir estar arriba y que los chavales que salen del equipo del colegio tengan un referente en la ciudad y no tengan que irse fuera”, incidió. Además, considera prioritario que baloncesto y balonmano se unan, compartan afición y conseguir que el equipo se afiance.

Ante el turno de preguntas, Benito ha vuelto a tomar la palabra y ha subrayado que por “estar arriba” se refiere a que el fin último es lograr llegar a la primera división lo antes posible, pero de manera prudente. “Queremos que la comunidad llegue a lo máximo posible. Tenemos que crecer poco a poco, el club tiene que ir madurando. Cuando sea el momento daremos el paso. Aspiraremos a la Liga Asobal cuando estemos preparados, no se nos caen los anillos. Que Basket Zaragoza llegara a la ACB costó tiempo, dinero y disgustos. Hagámoslo bien y disfrutemos del balonmano”, remarcó.

Asimismo, Juan Manuel Giménez ha seguido en la misma línea que el presidente de Basket Zaragoza y considera que hay que hacer un trabajo conjunto en las bases. “Queremos desarrollar un trabajo común entre todas las escuelas. Esto es algo que nunca ha ocurrido en Zaragoza. De esta forma saldrán los jugadores para la base de ese equipo con el que intentaremos llegar a la máxima categoría. Esto se traduce en tiempo y en generar metas intermedias cada vez más altas. De hecho, creo que ya se han producido cambios, hemos tenido conversaciones y el balonmano está entiendo este cambio”, declaró.

Por otro lado, Durbán ha querido poner en valor todo el esfuerzo que ha realizado en Sportcor, llevando a cabo tecnificaciones con varias escuelas junto al resto de canteras que se han unido. “Ya somos varias canteras. El primer año empezamos Maristas y Corazonistas, el segundo La Jota y Dominicos, pero es que también están Utebo y Casablanca. Nuestro lema es ‘la unión hace la fuerza’”.

Sin embargo, ninguno de los cuatro sabe a ciencia cierta cuándo llegará el momento en el que el Casademont Balonmano dará el paso definitivo. Hernández ha detallado que Zaragoza tiene tres equipos en Primera Nacional y aún así, por unos u otros factores, no están pudiendo lograr ascensos. “Tenemos que seguir adelante. No hemos establecido un tiempo, plantearnos 3 o 4 años creo que sería un error. Debemos ir mejorando con los jugadores que tenemos, que son todos de Zaragoza. El tiempo, no lo sé”, finalizó.