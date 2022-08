El rey Felipe VI ha presidido este sábado la ceremonia de entrega de premios de la 40ª edición de la Copa del Rey-Mapfre de vela, en la que el Aifos 500 que él ha patroneado ha quedado en quinto lugar.

Al pie de la catedral de Palma, en el recinto amurallado de Ses Voltes ha sido una vez el escenario elegido para el acto de cierre de la regata que se ha celebrado a lo largo de esta semana en aguas de la bahía de Palma.

El rey ha llegado a las 21 horas al centro cultural donde ha sido recibido por las autoridades locales y los organizadores de la regata, y donde esperaban todos los regatistas que han participado en esta edición de la copa.

La presidenta de Baleares, Francina Armengol, no ha estado presente, pero sí la delegada del Gobierno, Aina Calvo; el alcalde de Palma, José Hila, y el comandante general de Baleares, Fernando Luis García Herréiz.

Por parte de la organización, han estado el presidente de la Real Federación Española de Vela, José Javier Sanz, y el del Real Club Náutico de Palma, Emerico Fuster, además de representantes de Mapfre y BMW, principales patrocinadores de la competición.

Tras un 2020, año en el que se canceló la regata y un 2021 en que la ceremonia de entrega de premios tuvo lugar con un aforo muy restringido, el acto ha contado este año con la presencia de unos 200 invitados que han jaleado a los vencedores según iban pasando por el estrado para recoger su trofeo.

La Copa del Rey-Mapfre ha contado en esta edición con la participación de más de un millar de regatistas distribuidos en 111 equipos, de 11 nacionalidades, que a lo largo de seis jornadas han disputado varias regatas en aguas de la bahía.

El palmarés de esta edición se ha definido en la última jornada de competición, ya que siete de las nueve clases participantes cambiaron de líder en la regata de ayer viernes, por lo que la de este sábado ha sido, según un comunicado de la organización, de “máxima emoción en la batalla por el título”.

Todas las clases se ha jugado “la gloria en un único asalto final” en una competición que ha acabado con el triunfo de Red Bandit, de Forstar Offshore RF, y patroneado por el empresario británico Carl-Peter Forster, en la categoría ORC 1.

En esta categoría, el buque de la Armada Española Aifos 500 que don Felipe ha patroneado en cinco de las jornadas y que en la primera regata quedó en segunda posición de su categoría, finalmente ha quedado en quinta posición, tras ganar la última prueba de la competición en su categoría.

Así pues, pese a haber competido en estas regatas desde los 16 años, al rey se le escapa una vez más el trofeo, a diferencia de su padre, el rey emérito Juan Carlos I quien la ganó en cinco ocasiones.

En el podio de esta categoría también han figurado el argentino From Now On, de Fernando Chain, y el Estrella Damm de Luis Martínez Doreste.

En ORC 2, el título se lo ha llevado el "Teatro Soho CaixaBank" capitaneado por Javier Banderas, hermano del actor malagueño Antonio Banderas; mientras que la Mallorca Sotheby’s Women`s Cup ha correspondido al Balearia.