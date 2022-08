Nuevo éxito de las categorías inferiores de la selección española de baloncesto, que están firmando un verano repleto de medallas. Ayer, el combinado nacional, con el aragonés Alejandro Moreno en sus filas (3 puntos, 1 rebote y 5 de valoración en la final), sumó la más codiciada al proclamarse campeona de Europa sub-18 a lo grande, imponiéndose a la anfitriona Turquía por un marcador de 68 a 61.

De esta manera, España pone el broche de oro a un campeonato en el que ha firmado una actuación inmaculada, en el que no ha perdido ningún partido y ha sido muy superior al resto de sus rivales durante el torneo. Con esa idea salieron también en la gran final, en la que desde el primer minuto los españoles quisieron hacer bueno su favoritismo y no dar opción a la sorpresa. Dicho y hecho, el combinado nacional comenzó el choque con un parcial de 18-7 a su favor, aunque los turcos, jaleados por su público, no le perdieron la cara al partido y recortaron distancias. El segundo cuarto comenzó más igualado, aunque siempre con los españoles por delante, que con un gran parcial volvieron a estirar el marcador hasta el 24-36. Pero, de nuevo, los otomanos reaccionaron y dejaron la ventaja en solo 5 puntos al descanso (31-36).

Tras el paso por vestuarios los españoles metieron una marcha más en defensa y, en un tercer cuarto con poco acierto por parte de ambos equipos, fueron aumentando su renta hasta llegar a los últimos diez minutos 12 arriba (39-51). Pero la enésima reacción de los turcos puso picante durante el desenlace del choque. Los anfitriones llegaron a colocarse a tan solo cinco puntos en varias ocasiones pero la selección no se puso nerviosa y supo cerrar el partido con maestría para proclamarse campeona continental.

La cantera aragonesa

La medalla de oro lograda por Alejandro Moreno no es la primera que logran los jóvenes aragoneses con sus respectivas selecciones. Aday Mara y Lucas Langrita se colgaron la plata en el Mundial U 17 siendo dos de los jugadores más destacados. No ha sido el único éxito de la familia Langarita, ya que la hermana mayor, Claudia, logró con España el campeonato de Europa sub-20. Además, Ariadna Termis y Marina Mata sumaron una plata más en el Mundial U 17.

Y puede que no sea la última para los deportistas de la comunidad, ya que la selección femenina continúa con paso triunfal en el Europeo U18 que se disputa en Grecia. España superó a Turquía por 56-40. La zaragozana Ariadna Termis, que hace doblete este verano, disputó 17 minutos en los que anotó 4 puntos y capturó 2 rebotes. La selección, líder del grupo A, cierra este lunes la primera fase frente a Polonia (13.30 horas).