"Ahora sueño con los Juegos"

La aragonesa Elena Guiu logró disputar la final del Mundial sub-20 de atletismo en Cali (Colombia) e hizo historia convirtiéndose en la primera española en correr una final en esta disciplina, logrando la octava posición. Ahora, ya en España y con los ánimos calmados, la atleta reflexiona sobre lo que fue su actuación. "Estoy muy orgullosa con mi papel. Cuesta mucho que la velocidad española resalte fuera. Que una velocista vaya a un Mundial sub-20 es un logro y llegar a la final es algo impresionante", analiza la atleta.

Guiu hace memoria y recuerda que fue "todo un lujo" el periodo de aclimatación. "Miré el tiempo de todos los días en los que iba a estar allí e iba a llover durante toda mi estancia. Al final no fue gran cosa, hacía una temperatura entre 22 y 29 grados", valora.

Por lo que a pesar de encontrarse a más de 8.000 kilómetros, se sentía como en casa, factor importante, pues la aragonesa prefiere no cambiar nada antes de un torneo. "Siempre sigo lo mismo que estoy acostumbrada a hacer, mi rutina de hábitos como mis comidas, despertarme a la misma hora o calentar una hora antes. La idea es que el cambio te afecte lo menos posible", detalla.

Parece que este método le dio resultado, ya que el pase a la final lo consiguió igualando su mejor marca, 11.46 segundos. "Ver que me voy superando en cada competición me ayuda a seguir adelante. Además, los días previos a la carrera vamos a entrenar en la misma pista. Yo ya vi que ese iba a ser mi día, solamente me falló algo el viento, que lo tuve en contra y me esperaba tenerlo a favor, pero no tengo quejas", relata entre risas la deportista.

Esa misma tarde, cuando el reloj marcó las 20.35 horas en Colombia y las 3.35 horas en España, la efímera carrera dio el pistoletazo de salida. Guiu, sin embargo, considera que no estuvo nerviosa y destaca este aspecto como una ventaja. "Suelo estar súper tranquila. Es un punto a favor, la tranquilidad de mi cuerpo me ayuda a controlar mi mente. Tú puedes estar muy fuerte pero si la cabeza te falla, el cuerpo no va a trabajar. Además, estaba muy concentrada, sabía cuáles eran mis metas. Creo que el sueño ya ha sido demasiado grande y vamos por el camino correcto", explica la atleta.

Ahora que la aragonesa sabe lo que es competir contra las mejores, opina que si ha llegado hasta aquí es porque está a su nivel. "Sí que sorprende ver a jamaicanas o estadounidenses a tu lado porque nunca las has tenido, pero estás ahí con ellas, estás a su nivel. Sabía que las posibilidades de hacer podio eran complicadas. Estaba allí para disfrutar, pero también para pelear", matiza.

A pesar de encontrarse en otro continente, el apoyo que recibió Elena desde España y Aragón fue caluroso y cercano. "Recibía un montón de mensajes, las redes sociales las tenía llenas. La selección también me ha apoyado siempre", expresa Guiu, que sueña con París 2024. "Mi sueño es ir a las Olimpiadas. Acudir a un Mundial tampoco me lo esperaba y aquí estoy, se luchará", promete.