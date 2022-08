Carlos Mayo: "Me da mucha pena, el Europeo era el objetivo del año"

El aragonés Carlos Mayo anunció la semana pasada que no competiría en el Europeo de Atletismo de Múnich por una lesión en su pie izquierdo. Este contratiempo significa para el atleta poner fin a su temporada y no disputar los 10.000 metros en tierras alemanas. "Ahora voy bastante mejor, sabía que no sería una lesión tan grave, pero sí suficiente para asumir que no podía llegar en mis mejores condiciones y por tanto, no merecía la pena ir", analiza.

Este infortunio deja de brazos cruzados a un Mayo que quería reencontrarse con los aficionados y competir contra los mejores de Europa. "Era el objetivo principal de la temporada. Da mucha pena, faltando lo que faltaba, renunciar con tan poco tiempo. También era un campeonato que sabíamos que iba a ser impresionante, es un estadio olímpico y después de que los Juegos de Tokio de 2020 (celebrados en 2021) fueran sin público, era la vuelta a la total normalidad. Además, me da lastima no estar con los compañeros", explica el aragonés, frustrado. Retrocediendo en el tiempo, Mayo relata que todo viene arrastrado por un exceso de competiciones, un jet lag horrible y un catarro que no le dejó descansar lo suficiente. "Tras venir del Mundial de Estados Unidos, el viaje fue largo y competí el domingo a 5 semanas del Europeo. La primera semana estuve viajando tres días y no dormí los dos primeros fines de semana. Perdí una semana de entrenamiento y, para colmo, cuando me fui a entrenar al Pirineo francés tuve un catarro que, unido al jet lag, no me permitió entrenar en condiciones. El primer entrenamiento fuerte lo tuve el martes de esa segunda semana de preparación", valora Mayo. Ese mismo día, el atleta detalla que arriesgó demasiado, lo que sumado a todo el cúmulo de carga que llevaba arrastrando significó decir adiós al Europeo. "Consideraba que había que seguir entrenando. Fue un error gravísimo, agravó el catarro y el jet lag. Me pegué toda la tarde corriendo en altitud que supone, además, mayor estrés para el cuerpo al haber menos oxígeno. Fueron dos semanas perdidas", remarca. "Creía que debía seguir entrenando. Fue un error gravísimo, agravó el catarro y el jet lag" Carlos Mayo - Atleta aragonés El domingo siguiente, Mayo trató de volver a entrenar. Se encontraba bien aparentemente pero, en cuanto comenzó a trotar, sintió de nuevo ese punzante dolor en su pie izquierdo. "Parecía que me encontraba bien. Empecé a entrenar y noté dolor, aunque es cierto que es un dolor crónico, que se agudiza en ocasiones, que con una semana de descanso se me suele calmar. Yo le di de dos a tres días para ver la evolución. A la mañana siguiente me levanté cojo y paré de entrenar", matiza. Asimismo, el atleta sabe la exigencia de la Federación y opina que no tiene sentido ir a una gran competición a menos de su 100%. "Hay que ir siempre al máximo, no a medias tintas. Por lo que pensamos que lo mejor es guardar energías para la temporada que viene", explica. Finalmente, Mayo quiere participar en los Juegos de París 2024. "En mi cabeza tengo los Juegos. El covid-19, ha hecho este año el ciclo más corto. El periodo de clasificación estará abierto este próximo año y espero asegurarme la clasificación", acaba.