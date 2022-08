De medalla en medalla

«Me cuesta creer que soy subcampeona del mundo y de Europa, es difícil de asimilar, cuesta mucho. Te pones a pensar y dices ostras...», asegura Ariadna Termis ya en casa después de dos meses sin descanso. El 12 de junio empezó la aventura con la selección española U17 que terminó con la medalla de plata del Mundial frente a Estados Unidos. De allí se marchó con la U18 para acabar ganando otra plata, en esta ocasión la del Europeo ante Lituania. Ha sido un verano muy movidito y no puedo estar más orgullosa, la verdad. Las dos medallas me han emocionado tanto que me saben igual», asegura la zaragozana.

España volvió a hacer un campeonato prácticamente perfecto con tres triunfos en las tres jornadas de la fase de grupos y eliminando progresivamente a Bélgica, Finlandia y Francia, el cruce más difícil. «Estamos muy contentas porque la idea era llegar a lo más alto pero sabíamos que cada partido era una batalla, una guerra, y teníamos que centrarnos en cada partido y no mirar más allá sino ir día a día. En semis dijimos vamos a ver qué tal contra Francia porque ya nos habíamos enfrentado y llevábamos una victoria y dos derrotas contra ellas. Salimos muy bien, la verdad, y al final ganamos por 18», resume Termis. La final fue un toma y daca frente a Lituania que cayó del lado de las bálticas por solo tres puntos (75-78). «La final estuvo muy competida y al final se nos fueron por tres. Pero estamos muy contentas por el resultado», señala la aragonesa. Una de las claves del equipo español ha sido su esfuerzo atrás. «Nosotras lo teníamos claro, que todo era a partir de la defensa, que si no defendíamos lo íbamos a tener crudo. Y fue en lo que más nos centramos, era la clave», apunta Ariadna Termis. La pívot ya destacó en el Mundial U17 y ha vuelto a hacerlo en este Europeo U18 con 5 puntos, 4,4 rebotes y 7,9 de valoración en 20 minutos de media. Contra Francia, en el duelo más difícil, el más físico, sobresalió con 12 capturas. «Me he visto dando un paso adelante con el grupo porque he estado muy cómoda, tanto dentro como fuera de la pista, y creo que he ido de menos a más. Me dije a mí misma que tenía que aportar en los básicos y creo que lo he ido haciendo a lo largo del campeonato. Estoy muy contenta, la verdad», valora de sí misma. Termis ha sido protagonista en dos de los éxitos de las selecciones inferiores este verano, presentes en todas las finales. España ha sido plata en el Mundial U17 tanto masculino como femenino, oro en los dos Europeos U20, oro en el Europeo U18 masculino y plata en el femenino. «Ha sido increíble este verano y aún queda la U16, que pienso que también puede ganar medalla. Creo que es por el trabajo que arrastramos todo el mundo y por las ganas que le pone España porque al final la competitividad que le pones da sus frutos», resume Termis. Ahora la zaragozana solo piensa en descansar y coger fuerzas para la nueva temporada. «Hay que recuperarse ahora porque esto, aunque no lo parezca, cansa un poquito. Es un esfuerzo pero merece mucho la pena. Hay baches, se puede complicar en un momento dado, pero si eres persistente, si sigues, todo sigue. No lo cambiaría por nada», dice Termis con sus dos medallas de plata.