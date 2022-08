El Casademont Zaragoza se ha entrenado este miércoles siguiendo su plan de pretemporada de cara al arranque de la Liga ACB, en el caso del club zaragozano, el 29 de septiembre frente al Obradoiro, primer rival que por historia no suele ser propicio para los de Martin Schiller, que está satisfecho con el trabajo de sus hombres, quitando presión a los más jóvenes y reiterando la necesidad de incorporar a un pívot y a un jugador exterior. "Esta pretemporada es una fase de adaptación física y mental, especialmente para las nuevas incorporaciones. Están trabajando muy bien teniendo en cuenta que faltan jugadores, aunque esto le ocurre a gran parte de los equipos de la ACB", analiza.

No obstante, el míster quiere incorporar a un jugador de perímetro y exterior, además de un pívot español para completar los cupos que juegue de 4 y ayude en pretemporada. "Dino Radoncic hará la pretemporada con su selección y necesito un jugador que ocupe esta posición", considera fundamental el técnico. De hecho, Schiller ha apostado por gente joven para esta pretemporada para así cubrir los huecos de los internacionales y futuras incorporaciones. «Queremos jugadores jóvenes de la ciudad como Lucas Langarita, tienen calidad y talento, pero sobre todo quiero destacar su actitud y disposición para ayudarnos. Tampoco quiero generar demasiada expectación sobre los jóvenes, porque eso no les beneficia, lo que realmente les beneficia es el trabajo», asegura sobre los jóvenes, ya que hasta 4 están en esta pretemporada. Junto a Langarita, el también subcampeón del mundo sub-17 Aday Mara, además de Pavle Stosic y Gonzalo Rodríguez.

Asimismo, el técnico austriaco ha reconocido que puede ser un hándicap en contra que tanto él como muchos de los fichajes no hayan competido en la ACB. "Me siento orgulloso de mi trayectoria. Me he tenido que adaptar a situaciones muy diferentes. He entrenado en Alemania, Estados Unidos y Lituania, es un reto personal, es algo difícil. Va a llevar tiempo, pero lo que quiero es acortar este periodo de adaptación", remarca.

Yusta: "Estamos con muchas ganas y enfocados en lo que quiere Martin, que es muy intenso en la pista y muy agradable fuera"

Por otro lado, Santi Yusta, jugador del Casademont, también ha comparecido en la rueda de prensa y ha querido dejar claro que en su experiencia con la selección aprendió mucho. "Estar con los Hernangómez Rudy, Llull… fue muy bonito y estoy muy agradecido por la oportunidad", explica el madrileño que le ha gustado el arranque de la pretemporada y el entrenador, a pesar de llevar 4 días de entrenamiento. "Estamos con muchas ganas y enfocados en lo que quiere Martin, que es muy intenso en la pista y muy agradable fuera", subraya Yusta.

El alero, también ha aprovechado para destacar que tener un gran equipo sobre el papel, no significa hacer una buena temporada. "El año pasado parecía que teníamos buen equipo y nos fuimos para abajo. Va a haber muchas sorpresas, espero que en nuestro caso sean buenas. Va a haber mucha competencia este año al igual que en el pasado", acaba.