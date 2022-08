Furor nipón en el Full Energía

El ala japonés Shunta Uchida ha causado un gran impacto en las redes sociales del Full Energía Zaragoza cuando se anunció su flamante fichaje. Según el club, más de 15.300 personas desde España han visto el tweet en el que se informaba de su llegada y hasta 22.200 en Japón. El jugador no se esperaba que tendría tal revuelo su fichaje, a pesar de saber que en su país hay un gran seguimiento del fútbol sala español. "En Japón siguen mucho la Liga Nacional de Fútbol Sala. Es un referente para nuestra disciplina. A pesar de eso debo decir que no esperaba esta popularidad", explica.

El jugador de 25 años se encuentra "muy contento y agradecido por todo el trato recibido por el club" y cree que su paso al final de la temporada pasada por el FS Burela, ahora compañero de categoría del Full Energía en Segunda División, puede ayudarle a no ir a ciegas. "Creo que fue una buena experiencia poder jugar en España, aunque solamente fuera por poco tiempo. Esto puede ayudarme en esta nueva experiencia a adaptarme mejor a la categoría", dice.

Por otro lado, Uchida llega a Zaragoza como una amenaza ofensiva. Sus registros no engañan, pues ha logrado en su etapa en la Primera División japonesa con el Fuchu Athetlic FC 64 goles en 157 partidos. El ala se define como un jugador completo con capacidad de encarar. "Me gusta disparar a gol desde diferentes posiciones y distancias, sobre todo después de una acción de uno contra uno en la que me voy del defensor y tengo espacio. Cómo pasador, creo que tengo un buen manejo de las dos piernas y puedo dar buenos pases a mis compañeros", analiza el japonés, que sabe de la exigencia del fútbol sala español. "Sé que son muy buenos números, pero la competición en España es diferente", matiza.

Internacional con Japón

Además, el japonés debutó con su selección con 21 años y jugó el pasado mayo con el combinado la fase de clasificación de la zona este para la Copa de Asia. "La experiencia con la selección japonesa también es importante y creo que me puede servir aquí, aunque ahora estoy pensando en adaptarme y aportar al equipo lo antes posible", relata el jugador, que lleva un total de seis dianas con Japón.

El ya futbolista del Full Energía llegó este miércoles a Zaragoza y ya se siente como en casa. De esta forma quiere adaptarse para dar su máximo nivel en una Segunda División que arranca el 17 de septiembre con El Valle como primer rival. "Los agentes deportivos que me asesoran dentro del grupo GS Sports Agency y los miembros del club Full Energía Zaragoza me están ayudando muchísimo incluso desde antes de aterrizar en España. Creo que podré adaptarte más rápido gracias a ellos. Haré todo lo posible para cumplir con sus expectativas con esfuerzo", relata.

"Para mí lo más importante son los objetivos colectivos. Quiero aportar goles al equipo y devolver la confianza que el club ha depositado en mí"

Finalmente, el japonés quiere devolver todo el cariño que le está mostrando el club con acciones dentro de la cancha. "Para mí lo más importante son los objetivos colectivos. Respecto a mí, quiero aportar goles al equipo y devolver la confianza que el club ha depositado en mí", dice Shunta, que acaba sus declaraciones con un "¿quizás podamos soñar con un ascenso a Primera División?", finaliza.