Casi mil kilómetros. Es lo que van a tener que recorrer desde el 7 de septiembre los ciclistas que participen en la ultra distancia Norte a Sur, prueba organizada por el Club Ciclista Maglia Negra y que celebrará su nacimiento con un recorrido de 999 kilómetros uniendo Zaragoza y Sevilla en 110 horas (casi 5 días).

Aitor Martín, el organizador, explica que tras participar en numerosas competiciones echaba de menos que en Zaragoza no hubiera una prueba de larga distancia. "Llevo un montón de años haciendo rutas muy largas en el mundillo del bikepacking, que en los tres últimos años ha cogido más popularidad. Todo nace de echar de menos este tipo de prueba, que cada vez nos está gustando a más gente", analiza.

Asimismo, el organizador considera que la cantidad de participaciones y pruebas en esta disciplina, aumentó tras salir de la pandemia. "Desde hace tres años se nota más participación en las carreras que ya existían y en este ultimo año en concreto nos volvimos activar tras el parón de la pandemia y han salido más nuevas", explica.

Los ciclistas tendrán 110 horas para completar el recorrido, tiempo que para Martín es suficiente y que permite no excluir a los deportistas que se inicien o a los menos preparados. "Un tiempo límite siempre hay que marcar. El tiempo final es lo que marca la dificultad y marcamos este tiempo porque hay pruebas de entre 700 y 1.000 kilómetros que marcan tiempos más bajos y son más exigentes, para gente que está entrenada más específicamente para la distancia", relata.

Los 9.999 metros de desnivel que tiene el trazado pueden parecer demasiado, pero afirma que "la proporción entre los kilómetros y el desnivel está muy bien. Las pruebas de 1.000 kilómetros suelen tener más de 20.000 metros. Es decir, prácticamente en la misma distancia hemos puesto la mitad de desnivel, buscando también el atractivo para la gente que se inicia".

Y es que la distancia y el desnivel no es el único atractivo. La Norte a Sur recorrerá parte de los entornos naturales del territorio aragonés como de la Sierra del Águila, en Zaragoza, los Montes Universales y Albarracín en Teruel. "Hemos querido promocionar nuestra zona de la España vaciada turolense", dice Martín, que no cree conveniente superar las 99 personas en la prueba, siendo el número 9 la cifra más repetida en esta competición. "Son 999 kilómetros y 9.999 metros de desnivel, lo limitamos a 99 participantes para hacer coincidir las cifras y porque consideramos que si dejábamos que se inscribieran más de 100 personas no podríamos atender a todo el mundo. Fue una manera de limitar una cifra que fuera controlable", subraya Martín, que no cree que se completen todas las inscripciones. "En esta primera edición no se completarán los cupos. La gente no conoce y espera a que otros lo hagan y si acaban contentos se apuntan".

Villa y Porroche, padrinos

La Norte a Sur contará con dos padrinos que respaldarán la competición. Los representantes serán Eloy Porroche, poseedor de varios récords del mundo de ciclismo de larga distancia y la multicampeona de ultraciclismo Ziortza Villa. Porroche formará parte del staff de la organización y Villa apadrinará la cita y estará en la salida el 7 de septiembre. "Eloy es natural de Fuentes de Ebro y ha dedicado su vida a la bicicleta. Ha puesto mucho de su parte para promocionar la larga distancia. Él ha patrocinado muchas pruebas y ha sido participante logrando récords. Tengo buena relación con él y ahora que está retirado le propuse ser padrino de la primera prueba de larga distancia en Zaragoza", asegura.

Con Ziortza también tiene una gran relación y competirá en la prueba. "Mi amistad con ella viene de la participación en varias pruebas de 24 horas non-stop donde corrimos el Campeonato de España en Valencia. Además hay muchas mujeres que son muy valientes y que hacen muchos kilómetros, pero no se atreven a hacer pruebas. Queríamos crear una prueba accesible y también teniendo a Ziortza como madrina que den el paso. Está encantada y va a hacer la prueba", acaba.

La carrera arrancará a las 6.00 horas en el velódromo David Cañada de Zaragoza y los ciclistas seguirán hacia el sur. Para completar el recorrido deberán pasar por tres puntos de control, ubicados en Griegos (Teruel, 30 horas de límite), Campo de Criptana (Ciudad Real, 70 horas) y Pozoblanco (Córdoba, 90 horas). El 6 de septiembre la organización explicará a las 18.00 horas los detalles de la carrera.