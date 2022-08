El Ebro está listo para ganar

El CD Ebro tiene las cosas claras. Quiere hacer una buena temporada en Segunda RFEF al igual que en el anterior ejercicio en el que lograron la novena posición. Raúl Jardiel, técnico del equipo, ya tiene ganas de que el balón eche a rodar el 4 de septiembre ante el Terrassa en La Almozara, equipo que quedó octavo la pasada campaña. «Es el primer partido, tenemos muchas ganas de que llegue porque el sentido de la pretemporada es ese. La competición es lo que motiva al jugador», analiza Jardiel, que considera al Terrassa un equipo completo y que se conoce bien dentro del campo. «Ha mantenido a gran parte de la plantilla, pero ha hecho fichajes de bastante nivel de esta división y de alguna categoría superior. Parece potente a nivel económico. Seguro que han cambiado cosas, pero es un rival muy complicado, tienen las ideas claras», matiza.

Durante la pretemporada el conjunto aragonés ya ha jugado hasta ocho encuentros en los que ha cosechado cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. «Las sensaciones han sido muy buenas, la pretemporada es trabajar y conseguir una identidad de equipo. En algunas semanas hay que incidir en determinados aspectos del juego y dedicar menos tiempo a otros. Hay cosas que te cuestan más. Es un proceso lento y hay altibajos, pero estoy muy satisfecho especialmente por la predisposición de los jugadores por trabajar. Ahora queda afinar e ir a por los pequeños detalles», explica el técnico.

Jesús Navarro, presidente del CD Ebro, sigue en la misma línea y expresa que «las pretemporadas son pretemporadas» haciendo referencia a que lo importante no son los resultados, sino las sensaciones del grupo. «A veces empiezas mal la pretemporada y te sale una temporada perfecta. Hay muchos cambios. Es lo que es, no hay que darle importancia», remarca.

Por otro lado, Jardiel considera que el equipo «no es ni mejor, ni peor que otros años, es diferente», dice el técnico, que estará al mando de un equipo más joven que el año pasado. «15 o 16 incorporaciones hemos hecho. El cuerpo técnico y la dirección deportiva se mantienen, porque tenemos las cosas más claras que hace un año. Hemos mantenido gente, pero tenemos un equipo con mas energía y menos experimentado», incide el técnico, que recuerda que el Ebro el año pasado fue el segundo mejor equipo de la segunda vuelta. «Cuando dejamos la plantilla cerrada solamente fue mejor por resultados el Numancia», asegura Jardiel.

Este año según Navarro, el objetivo, a priori, es lograr la permanencia «y si se puede soñar, se sueña. Lo principal es mantenernos en la categoría de forma holgada, si podemos subir, subiremos», afirma el presidente, que considera como principales favoritos al ascenso a Hércules y Lleida. «Siempre están estos dos equipos, son los más favoritos. También los filiales son terroríficos, como Espanyol, Valencia o Mallorca. A esos, o les ganas, o te pintan la cara».

Sin objetivo marcado

Jardiel, en cambio, no cree que haya que tener un objetivo marcado, sabe que el grupo es uno de los más difíciles y prefiere disfrutar el camino. «Nunca me han pedido un objetivo de resultados, este año tampoco. No hay nada marcado en la clasificación, pero somos conscientes de que el grupo es muy exigente. Hay cinco descensos y un playout. El año pasado ya vimos que hasta el final de la competición no sabes por qué estás peleando. Va a costar dejar a seis equipos por detrás. Nuestro rival somos nosotros», recuerda el técnico aragonés.

El club, que ya cuenta con más de 164 socios según las redes sociales del CD Ebro, sigue creciendo. «La afición es clave, cualquier detalle ayuda a que puedas competir mejor. El apoyo del barrio se siente y nos ayudan a competir mejor en casa. La Almozara tiene arraigo y el club es una extensión de eso. Hay gente que son incondicionales y estamos deseosos de poder devolverles todo el apoyo que nos dan», puntualiza Jardiel.

El presidente recalca que los aficionados que van se hacen notar. «Generalmente somos 200 o 300 en el campo. Lo que pasa es que al final se hacen socios los padres y le dan buen ambiente al campo», acaba Navarro.