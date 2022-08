El Teruel arranca prudente

El CD Teruel arranca este domingo su andadura en la Segunda RFEF ante el Lleida en Pinilla con ilusión, pero conscientes del gran y complicado reto en el que están sumergidos. Víctor Bravo, entrenador del equipo, sabe de la dificultad no solamente de este duelo, sino de toda la competición. "El enfrentamiento es muy igualado, el Lleida hizo un gran año. Esta temporada tanto nosotros como ellos mantenemos mucha gente del ejercicio anterior. Ellos se han reforzado bien", analiza.

El conjunto turolense inició en julio la pretemporada para arrancar la Liga en el mejor estado de forma posible. A lo largo de esta, jugó partidos ante rivales como el Zaragoza, el Utebo de su misma categoría, pero del grupo 2, o dos clásicos valencianos como el Castellón, de Primera RFEF o el Valencia Mestalla, de su grupo.

Ramón Navarro, presidente del Teruel, considera que la plantilla vuelve a ser un bloque tras esta pretemporada. "Tenemos esa base del año pasado y creo que con los refuerzos tenemos más equipo. Hemos dado un paso adelante, no para superar lo del año pasado, pero sí que tenemos más fondo de armario y no hay un 11 tipo. Todos quieren ser titulares y todos se lo están ganando", expresa orgulloso el dirigente, que asegura que se están tomando las decisiones correctas. "Tenemos gente con hambre de fútbol. El cuerpo técnico trabaja muy bien y está acertando con los fichajes. La media de edad del Teruel (25,4) será de las más bajas de la categoría".

Por otro lado, una faceta importante en todo inicio liguero es la de los refuerzos durante el verano. El Teruel realizó hasta 10 fichajes durante este mercado, pero también tuvo un total de 11 bajas. "Está costando un poco más porque ha habido muchas caras nuevas. Eso lleva un proceso, pero el camino es bueno. Aún así, todavía falta para llegar al punto de conocimiento y de integración que tuvimos la temporada pasada", puntualiza Bravo, que confía en que sus jugadores "den ese pasito hacia adelante", empezando este domingo. "Las condiciones las tienen, pero aún así no siempre rindes a tu mejor nivel. Con este trabajo que hemos hecho toca sacar nuestra esencia y mejor versión", analiza el míster.

Un grupo muy duro

Al igual que adelantaron el Deportivo Aragón y el Ebro, el grupo 3 de Segunda RFEF parece a priori el más complicado. Bravo considera que "hay que tener los pies en el suelo", ya que se enfrentan a clubs de alto nivel histórico y económico. "Hay equipos como el Lleida, el Hércules, el Valencia B, el Espanyol B, que tienen jugadores en la selección española", recalca el entrenador, conocedor de que si no están a su máximo nivel, las cosas pueden ir mal. "Es un grupo muy agresivo, yo vaticino que cuando acabe la temporada la diferencia entre el playoff y el descenso será de pocos puntos", valora el técnico. Navarro, consciente de la dificultad, sigue en la misma línea y destaca que "hay algunos rivales que solamente oír sus nombres asustan. Hay equipos de mucho nivel que han estado en Segunda B y superiores. Será el grupo más complicado, pero es un reto muy bonito", explica el presidente.

Finalmente, el técnico no considera que su objetivo sea luchar por la salvación, pero sí que cree que es una categoría que penaliza los errores. "Tenemos que ser sensatos. Respecto a nuestro objetivo, no va bien decir que vamos a por la permanencia. Si no estamos con la ambición que debemos estar y a nuestro 100%, es un año en el que lo podemos pasar mal", dice Bravo. El presidente confía en consolidarse en la categoría y brindar buenos partidos. "El año pasado estuvimos a un partido de Primera RFEF. Este año hemos mejorado para tener esa ilusión de intentar repetir o mejorar. Siempre con humildad y trabajo", acaba.