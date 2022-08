Revolución en Tarazona

Casi nada queda del equipo que consiguió lograr, sobre la bocina, la ansiada salvación en una última jornada de infarto. Tan solo un futbolista de la SD Tarazona, Sito Barrera, se mantiene del vestuario que estrenó la categoría de 2ª RFEF la campaña pasada. Con el objetivo de intentar sufrir menos y firmar un año más regular, los aragoneses han cambiado de arriba abajo la plantilla y el cuerpo técnico, en el que aterrizado para ocupar el banquillo un histórico del fútbol español, Javi Moreno.

«Nos hemos dado cuenta de que necesitamos un perfil de jugadores diferentes para ser mejores», afirma Aniceto Navarro, el presidente de los turiasonenses. «La tipología de la plantilla de este año es muy diferente», asegura el máximo mandatario, que se muestra encantado de la llegada de Moreno al banquillo: «Las negociaciones fueron muy rápidas porque rápidamente nos dimos cuenta de que buscábamos a alguien como él».

Una de las novedades que trae esta temporada la competición es la nueva reestructuración de los equipos participantes en los grupos. El Tarazona compartirá el suyo con rivales de La Rioja, Pamplona y del País Vasco, y solo se enfrentará a dos conjuntos de la comunidad: el Brea y el Utebo. Navarro valora positivamente esta alteración. «Para mí es un acierto. Los más beneficiados van a ser los aficionados y, por tanto, los equipos», dice el presidente. «Tenemos once desplazamientos a como mucho una hora y cuarto. Se va a ver un mucho mejor ambiente y más colorido en todos los campos», analiza.

"El cambio de grupo es un acierto porque la afición puede viajar a más desplazamientos»

Navarro se muestra confiado con los profundos cambios que se han hecho en la plantilla aunque no niega que le genera algo de incertidumbre el debut oficial, que ocurrirá este domingo en el campo del Sestao River. «Hay que ver cómo se acoplan todas las piezas nuevas, espero que lo más rápido posible. Creo que se ha hecho un muy buen trabajo», apunta.

Escuela Barça

El que no tiene dudas sobre el proceso de adaptación es Javi Moreno. «Llevamos ya juntos un mes y medio. La pretemporada ha sido positiva y creo que estamos preparados para competir ante cualquier equipo», afirma ambicioso el exzaragocista. «Tenemos un arranque duro ante tres rivales muy complicados. Seguro que nos sirve para saber exactamente dónde estamos», añade Moreno, que anteriormente ha dirigido a equipos como el Ejea o el Badalona.

El valenciano también tiene claro cómo se define en el rol de entrenador. «Yo vengo de la escuela Barça. Me gusta que mis equipos sean protagonistas y tengan la pelota», explica el técnico que, sin embargo, considera que es capaz de adaptarse a las circunstancias. «Tienes que saber con qué armas cuentas y cuáles son los puntos fuertes y las características de tus futbolistas. Además cada partido es un mundo y hay momentos para todo», analiza Javi Moreno.

El nuevo grupo en el que ha quedado encuadrado el Tarazona hace todavía más complicado fijar un objetivo para la temporada que comienza. «Lo primero es ver dónde estamos. Nuestra intención es conseguir la salvación cuanto antes y con ello el año ya estaría aprobado», señala el entrenador, que, sin embargo, se permite una licencia para soñar. «Yo soy un ganador, lo he demostrado durante toda mi carrera. No renuncio a nada, aunque hay que ir paso a paso», sentencia Moreno, que se muestra satisfecho de cómo le están saliendo las cosas desde que llegó a su nuevo equipo: «Por lo que he visto hasta ahora, mi filosofía y la del club encajan a la perfección. Las sensaciones son muy buenas y tenemos muchas ganas de que ruede el balón».

«Vengo del Barça, me gusta que mis equipos tengan el balón y sean protagonistas»

Más cauto se muestra Aniceto Navarro, que todavía recuerda la mañana de transistores el día en el que el Tarazona esquivó el descenso. «Lo pasé mal, sufrí mucho. Con no llegar a una situación tan límite me conformaría», reconoce risueño. No obstante, el presidente tampoco descarta nada. «Creo que la clave va a ser hacerse fuerte en casa. Iremos partido a partido y luego ya veremos», acaba. H